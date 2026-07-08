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Иран обеща разгромяващ отговор след американските удари

Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток

08.07.2026 | 08:55 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Върховното съвместно военно командване на Иран - Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“, и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

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Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните.
(БТА)

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Тагове:

войната в Иран удари САЩ Ормузкият проток
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