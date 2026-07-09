Теменужка Петкова: Ако проектът с "Райнметал" се провали, вината ще е на управляващите

Изграждането на завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в България е стратегически проект както за страната, така и за Европейския съюз, а неговото проваляне би било сериозна грешка.

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Тя каза, че правителството на Росен Желязков е предприело всички необходими стъпки за реализирането на инвестицията.

"За правителството на Росен Желязков и за нас от ГЕРБ-СДС тази инвестиция беше стратегическа. Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната, тя трябва да бъде осъществена", заяви народният представител.

Тя припомни, че е подписано споразумение между "Райнметал" и Министерството на икономиката, предприети са необходимите действия за реализацията на проекта и е придобито необходимото ноу-хау за изграждането на завода.

"Всичко това, което беше необходимо, ние направихме в рамките на нашето правителство", подчерта депутатът.

Петкова посочи, че в проекта за бюджет за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са заложени 260 млн. евро за дружеството към Министерството на икономиката, което трябва да изгради завода, както и 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал“.

Според нея и настоящото управление признава значението на проекта.

"Виждам, че колегите от "Прогресивна България" също са заложили средства в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 г., така че те също потвърждават правилността на тази наша стъпка и подкрепят стратегическия за България проект", каза Петкова.

Тя отхвърли критиките, че придобиването на ноу-хау е било неизгодно за държавата.

"Това, което ние сме заплатили – сумата от 43 млн. евро – е за да придобием съответното ноу-хау. Това е пътят, по който "Райнметал" работи по целия свят, когато изгражда подобни предприятия. Няма нищо неизгодно в това", заяви тя.

По повод информации, че се обсъжда закриване на дружеството, което трябва да реализира проекта, Петкова призова управляващите ясно да заявят позицията си.

"Те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната, или не искат да бъде реализиран. Ако този проект се провали, виновни ще бъдат те", заяви депутатът от ГЕРБ.

Ивайло Мирчев: Не трябва да гоним немски инвеститори от страната ни

"България първо изгуби много голям немски инвеститор със стотици инженери в София. Сега става ясно, че е на път да не се осъществи проектът с "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това кой докара завода в България", каза депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

"Това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, нещо произведено от един завод е с готова реализация, т.е. той ще бъде изключително печеливш. Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори. Ние смятаме за изключително неправилно от страна на правителството", изтъкна той.

"Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни оръжейни производители, който е решил да прави завод в България. Този завод ще отиде в съседна страна много бързо, тогава, когато ние го откажем. Още повече, когато той е с гарантирана печалба. Той е с изключително важни снаряди и боеприпаси за българската армия и източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж", допълни още Мирчев