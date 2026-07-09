Русия за решенията на НАТО за Украйна: Може да доведат до катастрофа за целия свят

Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на страните членове към колективната отбрана, предаде Ройтерс.

"Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят", посочи говорителят на Министерството Мария Захарова в съобщение, публикувано на сайта на ведомството.

В рамките на срещата в Анкара страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Укайна в размер на 70 милиарда евро.

В декларация те потвърдиха "непоколебимия си ангажимент" към колективната отбрана на алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 млрд. долара.

В изказването си Захарова посочи, че "пукнатините (между САЩ и партньорите от НАТО) не могат да бъдат скрити".

"На този фон американците не крият разочарованието си от Северноатлантическия блок", отбелязва тя. "Въпросът с Гренландия не е решен по американския сценарий. Има и негодувание от страна на Вашингтон, че според него членовете на алианса не са оказали подкрепа, когато САЩ са се нуждаели от нея."

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза в интервю за Ройтерс, че споровете между президента на САЩ Доналд Тръмп и други натовски лидери са показали силата на алианса като демократична система, тъй като съюзниците могат да се карат и след това отново да се обединят. Според Рюте това трябва да бъде за урок на руския президент Владимир Путин.

"Бих казал на Путин: Вие самият се нуждаете от повече и по-открити дискусии по проблемите", посочи Рюте пред Ройтерс, цитиран от БТА.