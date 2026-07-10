Най-малко 12 души загинаха при горски пожар в Андалусия

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщи днес службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия, предаде ДПА.
Някои от жертвите са намерени в автомобили, информираха от службата в публикация в социалната мрежа Екс.
Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство, съобщи БТА.
Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията.
Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.
Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара“ в публикация в Екс.
През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.