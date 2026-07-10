Най-малко 12 души загинаха при горски пожар в Андалусия

Най-малко 12 души са загинали при горски пожар в Южна Испания, съобщи днес службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия, предаде ДПА.

Някои от жертвите са намерени в автомобили, информираха от службата в публикация в социалната мрежа Екс.

Пожарът избухнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага, уточни регионалното правителство, съобщи БТА.

Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията.

Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара“ в публикация в Екс.

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на Информационната система за горски пожари на Европейската комисия, посочва ДПА.