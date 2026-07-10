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Захарова: Киев иска да превърне Киево-Печорската лавра в "демонски храм"

Киевският режим умишлено продължава да се подиграва

10.07.2026 | 08:15 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Режимът на Володимир Зеленски умишлено се подиграва с Киево-Печорската лавра и се опитва да я превърне в "демонски храм". Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова относно украинската криза.

Тя обърна внимание на приетия от Върховната рада закон за създаването на "Украинския национален пантеон", който ще бъде разположен на територията на Киево-Печорската лавра, пише ТАСС.

"Киевският режим умишлено продължава да се подиграва с Киево-Печорската лавра, опитвайки се да я превърне в демоничен храм, където може да провежда не само церемонии пред бюста на анатемата на хетман Мазепа, но и буквално танци върху костите на всякакви бандитски измет, предатели и кървави палачи на своите сънародници. По този начин Зеленски демонстрира личната си враждебност към православната вяра, стремейки се да причини още по-големи душевни страдания на духовенството и енориашите на каноничната църква", отбеляза Захарова.

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"Междувременно никой не обръща внимание на факта, че приетият документ противоречи на разпоредбите на действащото законодателство на страната и стандартите на ЮНЕСКО", добави тя.

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