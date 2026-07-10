Две тежки катастрофи с двама загинали

Временно е преустановено движението по път I-6 в участъка Казанлък - Гурково заради тежко ПТП. Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи в района на Мъглиж, при км 324+5, предаде БГНЕС.

По първоначални данни са се сблъскали товарен камион и лека кола. Ударът е бил фатален за шофьора на автомобила, който е загинал на място. Неговата спътничка е тежко пострадала и е откарана от екип на спешна помощ.

Вероятната причина за трагедията е крайно рискована маневра – според информация до момента, лекия автомобил е предприел обратен завой директно на Подбалканския път, при което е бил ударен от тежкотоварната машина.

В района има полицейски екипи. Движението е напълно спряно до приключване на огледите и разчистване на пътното платно, като трафикът се пренасочва.

Млад мъж загина при катастрофа между селата Златитрап и Брестовица. Мъжът, на възраст 35-40 години бил зад волана. По първоначална информация изгубил контрол над управлението и се обърнал по таван встрани от пътя.

На място след подаден сигнал пристигнали патрулка и линейка. Медиците констатирали смъртта на младия мъж. Изяснява се причината за настъпване на инцидента.