Хамид Хамид иска съдействие от председателя на НС за документи от Демерджиев по PNR - гейт

Депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.

Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява:

"Когато на 2-ри юли, четвъртък, процедура по изслушване, министърът на вътрешните работи изръси куп лъжи и вижда, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми преведе всички документи, но до този момент документи няма. Моля Ви в качеството на председател да ми съдействате в днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи".

Междувременно Калин Стоянов алармира институциите за опити за прикриване на уличаващи документи по PNR - гейт по нареждане на Демерджиев. Той изпрати сигнал до и.ф. главен прокурор и административния ръководител на Софийска градска прокуратура за незабавна проверка на информация, че по заповед на Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.