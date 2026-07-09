Защо Володимир Зеленски е истинският победител на срещата на върха на НАТО

Сякаш едва вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп хвалеше лидерството на Иран.

"Имаме работа с хора, които според мен са много рационални", каза той в средата на юни. Сега Тръмп се завърна на военната пътека. "Те са измет. Те са болни хора. Водени са от болни хора", каза той в сряда на срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция. "Що се отнася до мен, е просто загуба на време да се занимаваме с тях."

Тръмп е раздразнен от отказа на Иран да отстъпи контрола над Ормузкия проток. Но изразите на гняв са признание за слабост. Тръмп отчаяно иска да излезе от конфликт, в който никога не е трябвало да влиза. Но той не знае как да се справи с противник, който не е сплашен от неговото хвалбиещо се самохвалство. Неспособен да обяви победа, той не може да приеме факта, че е загубил, пише Джейкъб Хайлбрун, редактор на The National Interest.

Тъй като иранците не смятат Тръмп за човек, който стреля директно, те възобновиха обстрела по кораби, търсещи преминаване през пролива. Тръмп отговори с бомбардировки на различни цели в Иран, включително това, което според администрацията му са 60 рибарски лодки. Иран отвърна с изстрелване на ракети по американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт. Сега Тръмп заплашва с нова вълна от удари срещу Иран и заявява, че многократно рекламираният Меморандум за разбирателство с Иран, който предвиждаше 60-дневно прекратяване на огъня, е „приключил“.

Проблемът е, че Меморандумът за разбирателство, както е известен, никога не е започвал.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс го рекламираше като "добра основа" за мир в Близкия изток. Но това не беше нищо друго. Израелският премиер Бенямин Нетаняху, например, го гледаше с анатема. Същото важеше и за хардлайнерите в Техеран, които изглежда имат предимство, когато става въпрос за отношения с Тръмп. Дали Ванс наистина е вярвал, че Меморандумът за разбирателство може да реши проблемите на Близкия изток, вероятно е спорен въпрос. Вместо това, Ванс вероятно го е разглеждал като удобен претекст, за да се върне към кредото "Америка на първо място" за разплитане на Америка от Близкия изток.

Случва се обратното. Тръмп може да вярва, че военните му удари срещу Иран ще засилят позицията му във външните работи, но те изглеждат неефективни. Досега той е разпалил иранския национализъм и е затвърдил позицията на режима.

Избухванията на Тръмп срещу американските съюзници по време на срещата на върха на НАТО едва ли са насочени към засилване на неговата власт и влияние. Напротив, нападките му срещу Европа за това, че не помага на войната му в Иран, са контрапродуктивни. Повече от всякога той изглежда основава външната си политика на прищявки, капризи и обиди. Той обяви, че възнамерява да прекрати всякаква търговия с Испания и повтори искането си Дания да му предаде Гренландия.

Истинският победител на срещата на върха е, от всички хора, украинският президент Володимир Зеленски, който убеди Тръмп да предостави на Украйна лицензионните права за производство на ракетни системи Patriot.

Мелинда Харинг, старши съветник в Razom за Украйна, коментира в интервю:

"Какъв страхотен ден! Украйна ще спечели войната; това означава това, ако Тръмп го направи. Но все още има спешна нужда от противовъздушна отбрана за защита на цивилното население. Тръмп трябва да каже на Lockheed Martin да се откаже от производството на PAC-3 в завода си в Камдън, Арканзас, съгласно Закона за производство за отбрана."

Въпреки всички словесни нападки на Тръмп към Европа, подкрепата му за Украйна ще допринесе повече за нейното бъдеще, отколкото всяка друга мярка, която би могъл да предприеме. Най-голямата заплаха за нейното благосъстояние не е имиграцията или някое от другите плашила, които Тръмп и Ванс обичат да измислят. Това е Русия.