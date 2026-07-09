От петролна сила до недостиг: защо Русия остана без достатъчно гориво

Недостигът на гориво, който се засилва от лятото на 2025 г., се превръща в национална криза за Русия, принуждавайки страната производител на петрол да забрани продажбите на енергия и вместо това да внася енергия. На анексирания полуостров Крим, една от първите контролирани от Русия области, засегнати от недостига, продажбите на бензин за обществеността бяха намалени преди седмици, пише Business Insider.

"Ситуацията с доставките на гориво остава напрегната и ще продължи известно време", предупреди отново в изявление в сряда Сергей Аксьонов, подкрепяният от Русия ръководител на Крим. "В определени дни гориво няма да се предлага за продажба."

Съобщението на Аксьонов идва, след като Крим заяви на 22 юни, че временно спира продажбите на гориво на всички, освен на федералното правителство и основните услуги.

Голяма част от кризата там произтича от украинската кампания за обсада на полуострова чрез удари с дронове. Крим е свързан с континентална Европа и Русия чрез няколко важни сухопътни моста, всички от които бяха подложени на интензивни атаки през последните седмици.

Нов клас дронове с фиксирани крила с по-голям обсег, често оборудвани с изкуствен интелект за подобряване на оцеляването срещу заглушаване на сигнала, позволи на силите на Киев да унищожават тези мостове, снабдителни маршрути и камиони на юг в продължение на месеци.

Ключова цел е Р-280, основна снабдителна магистрала, свързваща Ростов на Дон с Крим през западното крайбрежие на Азовско море. Трафикът по маршрута е спаднал с над 70%, съобщиха украинските сили през юни.

Ударите продължават.

В сряда пилоти на дронове от украинските сили за безпилотни системи заявиха, че са ударили повече от 360 петролни танкера и тежки транспортни средства, пътуващи към Крим, само за една седмица.

Проблемът с горивото се простира отвъд Крим. Украйна прекара по-голямата част от миналата година в многократни бомбардировки на руска нефтена и газова инфраструктура с дронове с голям обсег, изстрелвани от реактивни самолети. Според руската правителствена статистика производството на бензин е спаднало със 17%, като около една трета от местните мощности за рафиниране на петрол са повредени.

Миналата седмица украинските сили заявиха, че са унищожили 42,74% от капацитета за рафиниране на петрол на Русия, въпреки че това все още не е потвърдено публично от външни източници. Независимо от това, жертвите започват да си личат. Поне 78 от 83-те региона на Русия страдат от недостиг на бензин или дизел, като 48 от тези области въвеждат някаква форма на намаляване или ограничение на покупките, според анализ на Института за изследване на войната, вашингтонски мозъчен тръст.

В Москва, най-богатият град в Русия, през последните дни пред бензиностанциите се виждат опашки от автомобили. Публикации в социалните медии в други региони показват опашки, виещи се на километри; Едно вирусно видео показва мъж, който казва, че е чакал 36 часа в Забайкалски край в руския Далечен изток.

Кремъл отговори в сряда, като забрани износа на дизел и реактивно гориво, заявявайки, че е започнал да внася бензин и да доставя продукти с "по-ниски екологични стандарти".

Руският лидер Владимир Путин призна недостига миналата седмица, но досега се опитва да увери нацията, че той ще отмине, наричайки го "временни въпроси" на среща с официални лица в сряда.