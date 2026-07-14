9 чужденци са сред 13-те жертви на горския пожар в Андалусия

Девет чужденци са сред жертвите на горския пожар в испанската автономна област Андалусия, предаде Франс прес, като се позова на местните власти. Сред жертвите има петима британци, трима белгийци и една французойка. Общо жертвите са най-малко 13.

Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето от застрашените къщи са били спасени, обяви лидерът на андалуското правителство Хуан Мануел Морено.

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Вчера в района беше испанският премиер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари.

(БТА)