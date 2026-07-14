BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 21

9 чужденци са сред 13-те жертви на горския пожар в Андалусия

Повечето от застрашените къщи са били спасени

14.07.2026 | 09:00 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Девет чужденци са сред жертвите на горския пожар в испанската автономна област Андалусия, предаде Франс прес, като се позова на местните власти. Сред жертвите има петима британци, трима белгийци и една французойка. Общо жертвите са най-малко 13.

Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето от застрашените къщи са били спасени, обяви лидерът на андалуското правителство Хуан Мануел Морено.

Свързани статии

Вчера в района беше испанският премиер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пожар Андалусия Испания жертви
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem