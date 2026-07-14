Тръмп призова сестрата на покойния Линдзи Греъм да заеме мястото му в Сената

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова губернатора на Южна Каролина да назначи сестрата на Линдзи Греъм за негов временен наследник в Сената, след като републиканецът почина през уикенда.

„Препоръчах на губернатора Хенри Макмастър прекрасната сестра на Линдзи Греъм, Дарлийн, да бъде назначена за временен сенатор от великия щат Южна Каролина“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

„Това би било чудесен начин да отдадем почит на Линдзи, който много я обичаше“,

добави той.

Греъм, известен с твърдата си позиция по външнополитическите въпроси и близък съюзник на Тръмп, почина неочаквано през уикенда на 71-годишна възраст. Сега губернаторът Макмастър трябва да назначи човек, който да заема мястото му до изтичането на сенаторския мандат през януари. Очакваше се републиканският губернатор да обяви решението си по-късно в понеделник.

Греъм никога не се е женил и няма деца,

а отношенията му с Дарлийн Греъм Нордън са били изключително близки. Майка им умира, когато той е на 20 години, а сестра му на 12. По-малко от две години по-късно баща им също почива от сърдечен удар. Тогава 22-годишният Греъм официално осиновява 13-годишната си сестра и до голяма степен поема грижите за нея.

Евентуалното назначение на Нордън ще бъде временно. За 11 август са насрочени специални първични избори на Републиканската партия, които трябва да определят кандидата за вота през ноември. Няколко известни републиканци от Южна Каролина вече обмислят да се включат в надпреварата за мястото.