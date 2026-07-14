BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 59

Вътрешният министър Иван Демерджиев замина на работно посещение в САЩ

Там той ще участва в министерска конференция

14.07.2026 | 13:39 ч. 33
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените американски щати, където ще участва в конференция „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ, съобщи пресцентърът на МВР.

Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията, се посочва в информацията.

Свързани статии

В края на миналия месец Демерджиев и Джон Гунтанис, заместник-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ обсъдиха възможностите за разширяване на високоефективното сътрудничество между България и Съединените щати в областта на правоприлагането.

На 8 юли от МВР съобщиха, че имат готовност да предоставят доказателства на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за прилагането на санкциите по „Магнитски“, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Иван Демерджиев посещение САЩ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem