Вътрешният министър Иван Демерджиев замина на работно посещение в САЩ

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените американски щати, където ще участва в конференция „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ, съобщи пресцентърът на МВР.

Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията, се посочва в информацията.

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В края на миналия месец Демерджиев и Джон Гунтанис, заместник-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ обсъдиха възможностите за разширяване на високоефективното сътрудничество между България и Съединените щати в областта на правоприлагането.

На 8 юли от МВР съобщиха, че имат готовност да предоставят доказателства на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за прилагането на санкциите по „Магнитски“, припомня БТА.