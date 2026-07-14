Боян Чуков: България вече даде много на Украйна

България не е променила основната линия на външната си политика, но за първи път е отстояла толкова твърдо позицията си при преговорите за 21-вия пакет санкции срещу Русия. Това заяви експертът по международна политика Боян Чуков в предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

По думите му Европейският съюз се е съобразил с българските възражения, които не са били изолирани. Резерви към част от предложенията са изразили още Нидерландия и Унгария.

"ЕС се съобрази с нашето мнение, но има и други страни като Нидерландия и Унгария, които изказаха резерви към санкциите. Много се говореше за позицията на Будапеща след падането на Виктор Орбан от власт, но ясно виждаме, че макар да имаме нов премиер - Петер Мадяр, той също защитава националните интереси на Будапеща. Това прави и словашкият Робърт Фицо", обясни Чуков.

Според него позицията на премиера Румен Радев също трябва да се разглежда като защита на националния интерес.

"Лукойл" и спорът около Вагит Алекперов

Чуков коментира и обсъжданото включване на основния акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов в санкционния списък.

"Въпреки внушенията, че едва ли не Владимир Путин е собственик на "Лукойл", основният акционер Вагит Алекперов е много по-близък до Гейдар Алиев от Азербайджан", заяви анализаторът.

Той свърза регистрацията на петролната компания в Швейцария с фамилията Ротшилд и изрази мнение, че тази банкова група може да намери решение във всяка ситуация. Чуков заяви още, че френският президент Еманюел Макрон е "тяхна креатура".

Защитата на патриарх Кирил като църковен въпрос

По думите на Чуков българската позиция срещу санкционирането на руския патриарх Кирил не е свързана единствено с неговата личност, а със защитата на Православната църква.

"Много се коментираше връзката на руския патриарх с КГБ, но при българската позиция по въпроса не става дума конкретно за Кирил, а за православната църква, при това най-голямата - руската. Ние сме дали вярата и руската църква е рожба на българската. Коя майка не си защитава децата си? Православната църква е много по-беззащитна от Католическата, която в момента завладява територии в Западна Украйна", каза той.

Според експерта и двете крайни оценки за ефекта от санкциите са погрешни. От една страна, ограниченията влияят върху ежедневието на руснаците, но от друга - създават сериозни затруднения и за европейската икономика.

Парижкият форум като "бенефис на Макрон"

Чуков определи форума в Париж, на който лидери от 30 държави обсъждат засилване на подкрепата за Украйна, като бенефис на Еманюел Макрон.

По думите му френският президент е архитектът на Коалицията на желаещите, но част от френските медии иронично я наричат "коалиция на съвещаващите се".

"В тази коалиция отидоха Молдова и Северна Македония, те с какво допринасят в подкрепата си за Украйна?", попита риторично анализаторът.

Той подчерта, че България вече е оказала значителна помощ на Киев, включително чрез предоставянето на боеприпаси в един от най-тежките периоди на войната.

"Ние малко ли направихме за Киев?! Кой даваше боеприпаси в най-тежкия момент на войната, така че ние помогнахме много. Българската армия е обезоръжена - каквото имахме, го дадохме на Киев", заяви Чуков.