Ню Йорк в най-чист вид: Продават боклук от сватбата на Тейлър и Травис за 100 долара

Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха на място, което генерира доста боклук - "Медисън Скуеър Гардън" ("Madison Square Garden" (MSG). Нормално, все пак става въпрос за Ню Йорк.

Един мъж обаче е разбрал, че за този боклук има пазар, стига да го опаковаш достатъчно умно.

Боклук в кубчета се превърна в хит

Когато Суифт и Келси се ожениха в петък, артистът Джъстин Джиняк от Куинс се втурна към най-известната арена в света, облечен в смокинг - но не за да присъства на събитието, а за да събира боклук.

"Обиколих периметъра. Намерих бонбон Ring Pop. Намерих онзи ляв AirPod, а също и комплект за тест за овулация", разказва Джиняк.

Той разделя събраните отпадъци в големи и малки прозрачни пластмасови кубове.

"Направих 50. Наричам ги "Джобен боклук" ("Pocket Garbage") - по 25 долара бройката. По-големите кубове са по 100 долара за обикновен боклук", обяснява той.

Върху едно от малките кубчета има етикет: "New York City Garbage. JUST&T MARRIED! 7/3/26" - закачлива игра с фразата "just married", тоест "току-що женени", "украсена" с инициалите на двойката.

Малките кубове се разпродават за по-малко от ден.

Джиняк признава, че не може да докаже, че боклукът, който продава, е от самата сватба или от някого, който е присъствал на нея. Но според него мястото и датата го превръщат в забавен повод за разговор.

"Това е от района пред MSG по време на сватбата", казва той.

"Имах идея и я направих реалност"

За Джиняк това е 25-ата година, в която прави кубове с боклук.

"Имах идея и я направих реалност. Мисля, че това е цялата работа. Харесва ми да откривам красота, радост и удоволствие в неща, които са пренебрегнати и изхвърлени", казва той.

Повечето хора, с които CBS News New York разговаря, приемат идеята му с уважение.

"Мисля, че когато става дума за "Суифтитата", хората са готови на всичко за Тейлър Суифт. Виждам как хората биха си купили просто една кутийка, само за да я имат", казва Наталия Крус, жителка на Мидтаун.

"Това определено е нюйоркско настроение, определено е hustle", казва друга жена - с онзи типично градски нюх да превърнеш всяка ситуация във възможност. "Честно казано... възползвай се", коментира туристката Рейчъл Дювал.

Джиняк прави и поръчкови кубове през сайта си, но с по-традиционни спомени вместо с боклук.

"Правил съм сватбени кубове и преди. Слагал съм обетите, кутиите от пръстените, номерата на масите, всички такива неща. Така че имам куб и за Суифт и Келси, ако го искат", разказва той.