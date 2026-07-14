В кадър: Бракониери убиха и отмъкнаха животни от малък семеен зоопарк

Снимки: БГНЕС 1 / 10 / 10

Дворът на Радо Христов във вилната зона на Казанлък прилича на малка семейна зоологическа градина. Гъски, пуйки, зайци, виетнамски прасенца, кокошки и миниатюрни породи овце живеят там не само като част от стопанството, а и за радост на децата му, които така се докосват отблизо до грижата за животните.

Спокойствието обаче е прекъснато тази нощ, когато част от домашните любимци са застреляни и откраднати, пише БГНЕС.

"Тъй като сме в район, в който бракониерите изтребват животни безнаказано, за съжаление, нашата вила се пада в район, който е буквално на пътя им за Стара планина", разказва потърпевшият стопанин.

Посегателството е извършено в малките часове, докато семейството е било в къщата.

"Тази сутрин около 4:00 часа се чуха три изстрела, при което на сутринта констатирахме, че две от виетнамските ни прасенца, които буквално са част от семейството ни, така да се каже, и децата си играят с тях - липсват. Както и имаме една-две овце с агънца, и едно агънце било гръмнато и то. Животните са взети и ги няма, съответно", обяснява Радо Христов.

Случаят не е изолиран. От няколко седмици собственици на имоти във вилната зона на Казанлък се оплакват от поредица кражби. При набезите изчезват не само селскостопански животни, но и инвентар и земеделска техника.

Хората в района разказват, че се чувстват безпомощни пред все по-дръзките посегателства. Радо Христов настоява институциите да се намесят и да прекратят както кражбите, така и бракониерството в района.

"Апелът ми е към горските служители да не си затварят очите и да вземат отношение, тъй като проблемът с бракониерството и изтребването на животните в района е до болка познат на абсолютно всички. Да се вземе отношение и това нещо да бъде прекратено. И органите, и държавата да си свършат работата, защото това вече са такива набези... докато жена ми с децата спят, просто е безумие", възмущава се той.