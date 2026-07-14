Стоянов: За участие в "коалицията на желаещите" може да се говори едва след мир в Украйна

За участие или неучастие на България в т.нар. "коалиция на желаещите" може да се говори едва след постигането на мир в Украйна.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

По думите му първото условие, което трябва да бъде изпълнено, е постигането на мир между двете воюващи страни.

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че коалицията на желаещите ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни.

Мястото на България не е в "коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев по-рано днес. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

"Няма как да се говори още за "коалицията на желаещите", като първото условие, което трябва да бъде постигнато, е постигането на мир в Украйна. "Коалицията на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат такъв мир между двете воюващи страни. Чак тогава може да се говори за участие или неучастие", заяви Стоянов.

Той уточни, че към момента България не участва в подобна коалиция, тъй като все още съществува единствено заявено намерение за създаването ѝ.

"Към момента има изразено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ, нито основа, нито нещо конкретно. България не е подписвала никакви документи. Такива не са били представени на нашата страна", подчерта министърът на отбраната.

На въпрос дали отсъствието на България от европейска инициатива за противоракетна отбрана може да създаде опасност за сигурността на страната, Стоянов посочи, че вече съществуват няколко инициативи с подобна насоченост.

"Нека да си спомним, че по времето на служебното правителство бяха предприети много инициативи с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Европейски небесен щит", който по същия начин включва ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, свързана пряко с евентуалното производство на такива системи от украинска страна", каза той.

Според него все още е твърде рано да се говори за присъединяване на България към новата инициатива, тъй като не са ясни нито конкретните ѝ параметри, нито резултатите, които тя може да постигне.

"Твърде далеч сме от включването в тази инициатива. Нека все пак да видим какво представлява. Това е отворена инициатива и винаги можем да се присъединим. Нека да видим какво ще постигнат поне в началния етап и чак тогава може да коментираме", заяви министърът.

Той подчерта, че към настоящия момент не е определено нищо конкретно и става дума единствено за намерение.

"Не е определено абсолютно нищо все още. Това е някакво намерение", добави Стоянов.

На въпрос дали след заявените позиции България може да се окаже в международна изолация, министърът на отбраната отхвърли подобна възможност.

"Защо България да се е оказала в изолация? България участва във всички инициативи", заяви той.

Стоянов припомни, че по време на срещата на върха на НАТО е било потвърдено участието на страната ни в противоминната военноморска група в Черно море.

"На срещата на върха на НАТО беше потвърдено нашето участие в противоминната групировка. То беше прието изключително добре от останалите съюзници, така че не виждам основания за притеснение в тази посока", заключи министърът на отбраната.

По думите му инициативата все още е само намерение, без документи и конкретни параметри

За участие или неучастие на България в т.нар. "коалиция на желаещите" може да се говори едва след постигането на мир в Украйна.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

По думите му първото условие, което трябва да бъде изпълнено, е постигането на мир между двете воюващи страни.

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че коалицията на желаещите ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни.

Мястото на България не е в "коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев по-рано днес. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

"Няма как да се говори още за "коалицията на желаещите", като първото условие, което трябва да бъде постигнато, е постигането на мир в Украйна. "Коалицията на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат такъв мир между двете воюващи страни. Чак тогава може да се говори за участие или неучастие", заяви Стоянов.

Той уточни, че към момента България не участва в подобна коалиция, тъй като все още съществува единствено заявено намерение за създаването ѝ.

"Към момента има изразено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ, нито основа, нито нещо конкретно. България не е подписвала никакви документи. Такива не са били представени на нашата страна", подчерта министърът на отбраната.

На въпрос дали отсъствието на България от европейска инициатива за противоракетна отбрана може да създаде опасност за сигурността на страната, Стоянов посочи, че вече съществуват няколко инициативи с подобна насоченост.

"Нека да си спомним, че по времето на служебното правителство бяха предприети много инициативи с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Европейски небесен щит", който по същия начин включва ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, свързана пряко с евентуалното производство на такива системи от украинска страна", каза той.

Според него все още е твърде рано да се говори за присъединяване на България към новата инициатива, тъй като не са ясни нито конкретните ѝ параметри, нито резултатите, които тя може да постигне.

"Твърде далеч сме от включването в тази инициатива. Нека все пак да видим какво представлява. Това е отворена инициатива и винаги можем да се присъединим. Нека да видим какво ще постигнат поне в началния етап и чак тогава може да коментираме", заяви министърът.

Той подчерта, че към настоящия момент не е определено нищо конкретно и става дума единствено за намерение.

"Не е определено абсолютно нищо все още. Това е някакво намерение", добави Стоянов.

На въпрос дали след заявените позиции България може да се окаже в международна изолация, министърът на отбраната отхвърли подобна възможност.

"Защо България да се е оказала в изолация? България участва във всички инициативи", заяви той.

Стоянов припомни, че по време на срещата на върха на НАТО е било потвърдено участието на страната ни в противоминната военноморска група в Черно море.

"На срещата на върха на НАТО беше потвърдено нашето участие в противоминната групировка. То беше прието изключително добре от останалите съюзници, така че не виждам основания за притеснение в тази посока", заключи министърът на отбраната.