Западът, с помощта на бойци от Украйна, се опитва да подкопае отношенията на Русия със страните от региона Сахаро-Сахел. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на пресконференция по резултатите от преговорите с министъра на външните работи на Чад Абдулайе Сабре Фадул, предава ТАСС.

"Подчертахме особената си загриженост във връзка с нарастването на терористичните заплахи, разпространението в страните от региона на свързани с "Ислямска държава" и "Боко Харам", при явна подкрепа от страна на някои бивши метрополии, които все още се опитват да подкопаят отношенията на Руската федерация със страните от Сахара-Сахел и използват в своите провокации не само терористични групировки, но и бойци от Украйна", заяви Лавров.

По думите му украинците, в опит да нанесат вреда на Русия, не се свенят да се обединяват "с когото и да било".

"И с африкански екстремисти, които се опитват да свалят легитимните народни режими в Африка, да и с всякакви други отрепки на обществото", добави Лавров.

По думите му, Русия ще оказва помощ за повишаване на бойната готовност на страните от Сахел.

"Възнамеряваме да оказваме съдействие на страните от региона и на двустранна основа, включително за повишаване на бойна готовност на националните въоръжени сили, подготовката на военнослужещи и служители на правоохранителните органи, като предоставянето на хуманитарна помощ също ще продължи", отбеляза Лавров. "Ние високо ценим факта, че ръководството на Чад твърдо се застъпва за нормализиране на отношенията между страните от Алианса на държавите от Сахел и Икономическата общност на Западна Африка, както и с Африканския съюз. Тази позиция, безспорно, се споделя и подкрепя изцяло от нас."