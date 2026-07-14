Инфлуенсърка почина след липосукция в нелегална болница

Колумбийската инфлуенсърка и създателка на съдържание Адриана Манотас Родригес почина на 52 години на 10 юли, след като според информацията е преминала през козметична процедура.

Смъртта ѝ беше потвърдена от нейна приятелка - Лорена Сулуага Кинтеро, която на 11 юли публикува във Facebook снимки на двете заедно.

Родригес, която имаше над 23 000 последователи във Facebook и беше позната с лайфстайл съдържанието си, влязла в клиника за красота около 6:00 ч. сутринта. Приблизително четири часа по-късно, според записи от охранителни камери, тя била изнесена от трима души и качена във ван, съобщават местните медии Blu Radio и Noticias Caracol. По тяхна информация жената е била откарана в близко лечебно заведение, където по-късно е починала.

Според изданието El País, което се позовава на прокуратурата в Колумбия, инфлуенсърката е отишла в клиниката за липосукция.

Клиника без регистрация като лечебно заведение

Клиниката вероятно не е била регистрирана като здравно заведение, като цитират здравните и административните власти в Колумбия.

"Ако знаете за незаконен или нелегален естетичен център, подайте сигнал. Тези места не могат да продължават да работят или да отнемат животи. Засилихме контрола, но имаме нужда от вашата помощ - ако знаете за такова място, съобщете", написа кметът на Богота Карлос Галан в публикация в X на 11 юли, без да споменава директно смъртта на Родригес.

На 10 юли, след смъртта на Родригес, здравният секретариат на Колумбия, Главната прокуратура и Националната полиция извършили проверка в клиниката за красота, където според информацията е била направена процедурата. По време на акцията властите открили доказателства, че в обекта са се извършвали медицински процедури, съобщава People.

Здравният секретариат посочи, че е инспектирал мястото още през ноември и е наложил задължителни санитарни и защитни мерки както на обекта, така и на лекаря, предоставял здравни услуги там. Според съобщенията нито клиниката, нито медикът са имали необходимото разрешение да извършват медицински процедури.

"Тези задължителни мерки имаха за цел да предотвратят риск за общественото здраве и оставаха в сила. Въпреки това те са били нарушени чрез продължаване на незаконните дейности на това място", заявиха от здравния секретариат на 10 юли.

Последни думи и реакции след смъртта ѝ

След смъртта на Родригес нейни приятели, близки и почитатели публикуваха послания в памет на популярната онлайн личност във Facebook страницата ѝ.

"Остави незаличима следа у всички нас, чиито пътища се пресекоха с твоя в този живот. Почивай в мир, моя красива Нана", написа един от тях, като сподели снимки с Родригес.

"Почивай в мир. Винаги ще те помня, приятелко", написа друг. "Нека Бог те приеме в обятията си. Моля се за много сила за семейството ѝ", сподели трети човек.