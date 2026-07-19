Екстремни горещини в Гърция, температурите стигат до 43°

С увеличени медицински екипи обслужват днес туристите в Гърция поради горещата вълна. На места термометърът показва 43 градуса, предаде кореспондентът на БНР.

Общините отвориха климатизирани зали за хора, които нямат възможност да охладят домовете си.

Със съобщения по мобилните телефони предупреждават туристите за изключително висока опасност от пожари и ги приканват за избягват продължително стоене под слънцето.

Днес са отворени всички магазини, за да увеличат клиентите си по време на намаленията. Собствениците информират, че много от туристите по обяд пазаруват, за да се възползват от по-ниските цени и да избегнат жаркото слънце на плажа.

Полицейски екипи и части на армията охраняват горски райони и не допускат влизане в тях.

Полицията арестува днес бивш кмет и пожарникар за умишлени палежи в Месения, с които изнудвали фермерите.

Поради мащабен пожар на остров Евия днес евакуираха жители и туристи от две села.

Според прогнозите горещият фронт ще продължи до вторник включително. В повишена готовност са Гражданска защита и пожарната.