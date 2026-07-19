Израел скочи срещу кмета на Ню Йорк заради думите му за Нетаняху

Канцеларията на премиера на Израел Бенямин Нетаняху осъди днес изказванията на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който спомена за възможността за арест на израелския лидер по време на неговото посещение за годишната сесия на Общото събрание на ООН, която обичайно е през септември, предаде Франс прес.

"Г-н Мамдани би трябвало по-скоро да се посвети на поправянето на щетите, които неговата политика причинява в Ню Йорк", заяви кабинетът на израелския лидер в съобщение в социалната мрежа Екс.

"Подобно на (прокурора на Международния наказателен съд) Карим Хан, Мамдани изглежда иска да отклони вниманието от собствените си безсмислици, като атакува лидера на еврейската държава – единствената демокрация в Близкия изток", добави кабинетът на Нетаняху.

Карим Хан беше отстранен временно в началото на юни заради обвинения в сексуално посегателство срещу член на неговия екип.

В интервю, публикувано вчера в "Ню Йорк таймс“ Мамдани заяви, че „мястото на премиера Нетаняху е в Хага. Той е военнопрестъпник, срещу когото има издадена заповед за арест от МНС".

Мамдани посочи, че не знае дали има правомощия да задържи чуждестранен държавен лидер, като уточни, че води „активни разговори“ с властите в Ню Йорк по този въпрос.

"Всичко, което законът ми позволява да направя в Ню Йорк, това ще направим", добави той.

МНС, базиран в Хага, издаде заповеди за арест срещу Бенямин Нетаняху за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа в рамките на израелската военна офанзива, започнала като ответна реакция на нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Според кабинета на Нетаняху МНС е "съд, сякаш излязъл от оперета, който няма юрисдикция над американци или израелци“.

Мамдани, който е част от лявото крило на Демократическата партия, вече беше обещал да изпрати общинската полиция, за да изпълнява заповеди за арест срещу лица, издирвани от МНС, включително Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Още вчера израелският посланик в ООН Дани Данон обвини Мамдани, че „разпалва враждебност и търси водещо място в медийните заглавия, като атакува държавата Израел“.

"Това няма да промени нищо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети Ню Йорк, ще говори гордо пред Общото събрание на ООН и ще заяви пред целия свят истината на Израел, както и непоколебимото му право да защитава своите граждани“, добави Данон в публикация в Екс.