Сръбски храм и кон с 6 крака посрещат гостите на Скопие

Нов билборд, на който е изобразен кон с шест крака и православен храм, посреща от вчера гостите на Скопие. Животното вероятно е Буцефал, конят на Александър Македонски.

Кметът на Скопие Орце Георгиевски разпространи видео от монтажа на билборд на един от входовете към столицата, който ще посреща всички живущи и гости.

На билборда е изобразен кон с шест крака, като вероятно изображението би трябвало да бъде на Буцефал, конят на Александър Македонски. Част от местните жители се възмущават и от поставянето на храма "Свети Сава" на билборда - символ на сръбската църква и често се използва като символ от сръбските националисти. Крепостта на кадъра пък е разкрасена с изкуствен интелект и няма общо с реалността.

Албански депутати вече открито зададоха въпроса защо на билборда не е изобразена джамия, още повече, че по-голямата част от жителите на Скопие и околностите са мюсюлмани.

През последните месеци в Северна Македония се чуват все повече обвинения срещу правителството и лично срещу премиера Христиан Мицкоски, че в управлението участва привърженик на създаването на проекта "Сръбски свят". При последната промяна в кабинета на Мицкоски Иван Стоилкович бе назначен за министър на местното самоуправление на Северна Македония.

През последните две години властите в Скопие напълно блокираха евроинтеграцията на страната, която е придружена с агресивна антиевропейска риторика. Самият Мицкоски открито заяви, че "може да чака и десетилетия за членство в ЕС".