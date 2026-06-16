Тръмп от Г-7 към Биби Нетаняху: Без мен нямаше да има Израел

От срещата на върха на Г-7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма да има Израел“ без него, задълбочавайки напрежението с Бенямин Нетаняху, пише The Telegraph.

"Без Съединените щати нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, защото никой друг президент не беше готов да направи това, което аз направих. Израел щеше да бъде взривен отдавна, ако не се бях намесил", каза Тръмп по време на среща с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тан.

Тръмп също така призова израелския премиер да прояви сдържаност в Ливан, където честите удари заплашват мирното споразумение с Иран.

"Имах чудесни отношения с Биби, но сега той трябва да бъде по-отговорен по отношение на Ливан", каза Тръмп и добави: "Ливан беше велика страна. Беше страна, в която имаше професори, лекари, адвокати. Великият интелект беше в Ливан. Сега е просто ужасно".

Коментарите са последните от поредица от коментари, които Тръмп направи, атакувайки израелския лидер, след като го обвини, че „няма никаква преценка“ в телефонен разговор в неделя.

По време на срещата на върха с останалите лидери предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран беше сред важните теми.

Досега лидерите са водили оспорвани дискусии за прекратяване на войната на Русия в Украйна и ще обсъдят кризата в Близкия изток, пише АР.

САЩ и Иран постигнаха първоначално споразумение, което би удължило нестабилното им прекратяване на огъня и би довело до повторно отваряне на Ормузкия проток, но остават значителни предизвикателства пред прекратяването на войната, включително дали Израел ще продължи офанзивата си в Ливан.

Въпреки това, Тръмп приветства сделката като обещаваща на срещата на върха на Г-7 в понеделник, казвайки: “Ще се случат велики неща“.