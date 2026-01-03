Зохран Мамдани за задържането на Мадуро: Това е акт на война

Едностранното нападение срещу суверенна държава е акт на война и нарушение на федералното и международното право. Това написа в социалната мрежа Х кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани по повод задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро.
„Това очевидно преследване на смяна на режима не засяга само тези в чужбина, но и пряко засяга нюйоркчани, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат този град свой дом. Моята основна грижа е тяхната сигурност и сигурността на всеки нюйоркчанин, и администрацията ми ще продължи да следи ситуацията и да издава съответните насоки”, написа още Мамдани.
I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.
