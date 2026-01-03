IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зохран Мамдани за задържането на Мадуро: Това е акт на война

И нарушение на федералното и международното право

03.01.2026 | 21:05 ч. 17
Снимка: Reuters

Едностранното нападение срещу суверенна държава е акт на война и нарушение на федералното и международното право. Това написа в социалната мрежа Х кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани по повод задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро.

„Това очевидно преследване на смяна на режима не засяга само тези в чужбина, но и пряко засяга нюйоркчани, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат ​​този град свой дом. Моята основна грижа е тяхната сигурност и сигурността на всеки нюйоркчанин, и администрацията ми ще продължи да следи ситуацията и да издава съответните насоки”, написа още Мамдани.

Тагове:

Ню Йорк САЩ Мадуро Венецуела
