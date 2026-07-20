Кралят официално назначи Анди Бърнам за премиер, Стармър с прощална реч СНИМКИ

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Анди Бърнам официално встъпи в длъжност като министър-председател, след като Киър Стармър се оттегли.

Лидерът на Лейбъристката партия получи покана да състави правителство по време на аудиенция в Бъкингамския дворец този следобед. Сега той се отправя обратно към "Даунинг стрийт“, където са се събрали множество сътрудници и поддръжници, за да чуят първата му реч към нацията.

Бившият кмет на Голям Манчестър обаче е изправен пред решителен момент, докато обяви състава на кабинета си по-късно днес.

Необичайно е, че Бърнам беше придружен на срещата с краля от съпругата си Мари-Франс ван Хийл.

"Негово Величество прие на аудиенция уважаемия Андрю Бърнам, депутат в Парламента, и го помоли да състави ново правителство Уважаемият Андрю Бърнам прие предложението на краля и целуна ръката му при назначаването си за министър-председател и първи лорд на хазната. Г-жа Мари-Франс ван Хийл също беше приета от Негово Величество", се казва в изявлението на Бъкингамския дворец.

Прощалната реч на Стармър

Конституционната смяна на властта настъпи, след като сър Киър Стармър използва прощалното си обръщение пред "Даунинг Стрийт“ 10, за да заяви, че не се е провалил, въпреки че остана на поста само две години след убедителната си изборна победа.

Стармър заяви, че "затваря страницата на своя мандат“, като отбеляза, че "работата му е свършена“, а страната е "по-силна“. Той подчерта, че наследникът му Бърнам, който организира вътрешнопартиен преврат, за да си осигури лидерския пост, ще се ползва с неговата "пълна подкрепа“.

"Тръгвам си с достойнство, с усмивка и с гордост от всичко, което постигнахме“, каза Стармър, като благодари на съпругата си Виктория и на семейството си.

Близки съюзници от кабинета, сред които Дейвид Лами и Рейчъл Рийвс, се бяха събрали заедно със стотици сътрудници на слънчевата улица "Даунинг Стрийт“, за да проследят прощалното слово на сър Кийр. Кметът на Лондон Садик Хан също присъстваше на този емоционален момент.