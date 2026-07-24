BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 22

Голям пожар в склад в Санкт Петербург след украинска атака с дрон

Мишена са били складове на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис"

24.07.2026 | 08:53 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“. 

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис", отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Свързани статии

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

украинска атака с дрон Санкт Петербург войната в Украйна Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem