Зеленски и Тръмп се срещат в САЩ на 28 юли

Украинският лидер Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си в САЩ следващата седмица, съобщи Укринформ.

„Посещението на Володимир Зеленски в САЩ е насрочено за 28 юли. В рамките на визитата президентът на Украйна ще присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм и ще се срещне лично с президента Доналд Тръмп“, се казва в публикация на украинската медия „Суспилне“, предава БТА.

Както предаде Укринформ, президентът Зеленски заяви, че

трябва нова тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще разговарят на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на решение на войната в Украйна. През последните месеци Вашингтон и Киев поддържат активен политически диалог, а администрацията на Тръмп заявява, че търси възможности за ускоряване на преговорите за прекратяване на конфликта.

По-рано този месец Зеленски обяви, че до есента трябва да бъде организирана нова тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия, която да обсъди възможностите за напредък в преговорния процес. Засега не са оповестени подробности за формата, мястото или дневния ред на евентуалната среща. Визитата на украинския президент в САЩ се очаква да бъде използвана и за координация на позициите между Киев и Вашингтон преди следващия етап от дипломатическите контакти.