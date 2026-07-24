Между 10 и 20 години или доживотен затвор застрашават Асен Симеонов, отвлякъл Наталия

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията, както и конфискация на цялото или на част от имуществото му.

Това заяви по Нова телевизия говорителят на Окръжна прокуратура - Варна Радослав Лазаров.

4 обвинения бяха повдигнати срещу мъжа, който отвлече 11-годишната Наталия. Стана известно също, че това не е първото престъпление, извършвано от Асен Симеонов.

"Доколко волята на детето е била опорочена или не е предмет на разследването по делото. Първоначалните данни, съобразени с оплакванията на майката, е, че то е било отвлечено. Това е достоверно, защото трудно можем да се представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места. То не живее в къщата си 20 дни", коментира той.

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Радослав Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, несъмнено биха били формулирани и допълнителни обвинения. Ако бъдат установени и достатъчно доказателства за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях.

"Наблюдаващият прокурор е задържал обвиняемия до 72 часа и очакваме в днешния следобед да се разгледа мярката му за неотклонение”, добави говорителят на Окръжна прокуратура - Варна.

"Съмнявам се да получи доживотен затвор, защото от европейските институции получаваме сигнали, че това наказание е нехуманно, защото не дава перспектива на осъдения. Дали и доколко българската съдебна практика ще се съобразява с тези факти, не мога да коментирам, но наказанието според българския закон трябва да е съответно на престъплението. Доживотният затвор е изключително наказание, когато престъплението е изключително тежко и никаква друга санкция не би могла да въздейства предупредително върху извършителя”, заяви още Лазаров.

"Ако бъде доказана изключителна степен на вината и на обществената опасност на това деяние, прокурорът би могъл да иска това най-тежко наказание. В противен случай наказанието според закона трябва да е съответно на престъплението. Логично е да се търси по-висок размер на наказанието "лишаване от свобода””, заяви още той.

По отношение на разпита на 11-годишната Наталия стана ясно, че той предстои и ще бъде извършен съобразно правилата на българското законодателство в така наречената синя стая, която е защитена среда за деца, пострадали от престъпления.

Пастрокът на детето беше задържан вчера, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози.

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро.

Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления.

Самият Симеонов твърди, че извършеното от него не е отвличане. "Не съм отвличал Наталия", заяви Симеонов при довеждането му в 4 Районно управление на полицията във Варна.

Детето беше отвлечено от пастрока си от село Константиново, област Варна рано на 30 юни. Майката на Наталия тогава разказа, че през нощта мъжът първо я пребил и вързал. После накарал Наталия да тръгне с него чрез заплахи. Мъжът преди това се е грижил за детето, но след като започнал да пие, е станал агресивен.