Пияни британски войници си откраднаха танк ВИДЕО

Двама войници са арестувани, след като откраднаха танк е от военна база. Подвигът на мъжте е бил заснет. След себе си те са оставили няколко смачкани цивилни автомобили.

Видеоклипове показват момента, в който предполагаемо пиян сапьор управлява 15-тонния автомобил "Булдог" по тесен път за достъп, след като се блъска в паркиран ван и SUV около 1 часа сутринта тази сутрин.

THIS is the shocking moment a drunk soldier stole a “tank” and smashed up civilian cars in a £100,000 joyride around camp. Two engineers were arrested after the 15 ton Bulldog vehicle was filmed on a destruction derby.

Several vehicles were damaged in the Fast and Furious style… pic.twitter.com/7RH61xDP7n — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 24, 2026

Източници съобщават пред The Sun, че войниците са пили извън базата, преди да се върнат в лагера Тидуърт в Уилтшир и да откраднат бронетранспортьора (APC), който има максимална скорост от 32 мили в час.

На кадрите - очевидно заснет от прозорец на висок от етаж от сграда - предполагаемо пиян шофьор се бори да задържи "Булдог-а" в пътя по време на щуротията в стил "Бързи и яростни".

След това камерата се завърта, за да покаже смачкан ван Vauxhall, който се е блъснал в сребърния SUV пред него и частично е паднал върху тревната ивица.

The Sun съобщи, че SUV-ът, с видими повреди по задната част и предното крило, се смята за произведен в Китай електрически автомобил MG ZS - на стойност около 30 000 паунда - в който войниците са били предупредени да не водят чувствителни разговори поради риск от шпиониране.

След разрушителната разходка, снимки показват бронетранспортьора, паркиран спретнато между невредими превозни средства в близък паркинг.

Лагерът Тидуърт е дом на 26-ти инженерен полк, 1-ви медицински полк и Кралските хусари, наред с други полкове.

"Булдогът" се нуждае от минимален екипаж от двама души и се задвижва от двигател Rolls-Royce с мощност 240 к.с. Той е широк повече от 9 фута и дълъг 17 фута и е проектиран да придвижва войски по блатисти бойни полета.

Нникой не е пострадал, разбира се, и "Булдогът" не е пострадал при инцидента

Войникът, за когото се твърди, че е управлявал превозното средство, е бил арестуван от служители на Кралската военна полиция в стаята си на разсъмване, след като другарите му са открили опустошенията в лагера.

Арестуван е и втори войник.

Говорител на армията заяви:

"Очакваме най-високи стандарти от нашия персонал. Двама войници бяха арестувани от Кралската военна полиция след инцидент в Перхам Даун тази сутрин, 24 юли. Няма да коментираме повече, докато тече разследване."

"Булдогът" е способен да превозва до десет пътници. Превозното средство предлага защита от стрелкови оръжия и артилерийски огън и е въоръжено с 7,62-милиметрова картечница с общо предназначение.

Освен че се използва за транспортиране на пехота на бойното поле, тези машини са били използвани и като линейки, командни пунктове и превозни средства за възстановяване.

По-рано тази седмица започна строителството на нов щаб на полка за 1-ви медицински полк на стойност 13 милиона паунда в Тидуърт по инвестиционната програма за оптимизиране на отбранителните имоти на Министерството на отбраната.

През 2024 г. войник, базиран в казармата Аливал, Тидуърт, е осъден за шофиране в нетрезво състояние, след като се е блъснал в телеграфен стълб в града, облечен като Батман.

25-годишният Луис Блондрейдж е хванат от полицията, след като е избягал от местопроизшествието в облеклото си на супергерой.

Той е признат за виновен в шофиране в нетрезво състояние и не е спрял на мястото на пътнотранспортно произшествие и е осъден на 12-месечна дисквалификация и глоба от 600 паунда от магистратите в Суиндън.