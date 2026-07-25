Същият пилот на F-16 свали втори дрон, нахлул в Румъния

Втори дрон беше свален в събота сутринта от румънски пилот на F-16. Това съобщи президентът на страната Никушор Дан.

Дронът е бил прихванат близо до град Сфънту Георге, близо до границата с Украйна.

Вчера същият пилот свали дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство над окръг Бузъу.

"Тази сутрин, в 8:30, нов дрон беше свален в румънското въздушно пространство, на 10 км западно от град Сфънту Георге (Делта). Дронът беше свален от румънски пилот от самолет F-16", написа Никушор Дан в събота сутринта в съобщение във Facebook.

Според Министерството на националната отбрана дронът е бил засечен в 08:22 от военни радари.

"Два самолета F-16 Fighting Falcon на румънските военновъздушни сили, в бойната служба на Въздушната полиция, прихванаха въздушната цел и изпълниха стандартни процедури за идентификация и неутрализиране. Дронът беше свален безопасно в ненаселен район близо до границата", се посочва в съобщението.

Министерството на националната отбрана заяви също, че дронът е свален от същия пилот, който свали дрона Shahed в окръг Бузъу в петък.

Жителите на Тулча получиха RO-ALERT съобщение в събота, предупреждаващо ги за възможността от падане на обекти от въздушното пространство и съветващо ги да се укрият.

Съобщението, изпратено до населението, гласи:

"Има вероятност от падане на обекти от въздушното пространство. Запазете спокойствие! Подслонете се в мазета или убежища на гражданската защита. При липса на подслон, стойте в къщата, далеч от прозорци и външни стени. Очаквана продължителност: 90 минути.“"

Това е второто RO-ALERT съобщение, изпратено от властите през нощта от петък до събота.