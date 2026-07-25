За десет дни има 9064 нарушения на пътя, засичат се средни скорости над 215 км/ч

Най-вероятната причина за тежката катастрофа на пътя Русе - Бяла, при която загинаха четирима души, е човешка грешка - умора на шофьора, загуба на концентрация, разсейване или друг фактор. Това е нещо, което не може да бъде предотвратено чрез контрола на средната скорост. Това заяви директорът на Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов в ефира на bTV.

В петък тежка катастрофа между камион и миниван затвори пътя Русе - Бяла. При жестокия удар загинаха бабата, дядото, майката и едно от двете деца, пътували в минивана. Другото дете, още един пътник и шофьорът на камиона бяха транспортирани в болница.

Асенов обясни, че по направлението Русе - Бяла има два участъка за контрол на средната скорост - между Обретеник и Тръстеник и в района на Полски Тръмбеш.

"Тези участъци се наблюдават, но не може да се разчита само на един инструмент за гарантиране на безопасността", подчерта той.

По думите му контролът, осъществяван от Националното ТОЛ управление, вече дава резултати.

"Засиленият контрол води и до по-високи приходи. В момента отчитаме над 12% ръст на събраните пътни такси, въпреки че трафикът, особено тежкотоварният, намалява. Само през юни отчетохме около 6% спад. Кризата и икономическата обстановка оказват влияние върху транспортната активност", посочи Асенов.

Той припомни, че от август тежкотоварните тол такси ще бъдат увеличени с 30%.

"През юли и август традиционно има повече трафик заради завръщащите се гастарбайтери. Това води до ръст в продажбите на винетки, а с увеличението на тол таксите приходите ще нараснат още", каза той.

Според Асенов последната актуализация на винетните такси е била преди близо десет години

"Оттогава инфлацията и разходите за поддръжка на пътищата значително се увеличиха. Ако следваме принципа тези средства да се използват целево за пътната инфраструктура, а това реално се случва, подобна актуализация е необходима", заяви той.

По думите му в повечето европейски държави пътните такси се индексират ежегодно спрямо инфлацията.

"В други държави, като Германия например, чрез по-високия акциз върху горивата се финансира поддръжката на пътната инфраструктура", допълни Асенов.

Той е категоричен, че предприетата мярка не е необичайна.

"По-скоро тя трябваше да бъде въвеждана постепенно през последните десет години. Днес обаче ясно се вижда хроничният недостиг на средства за пътната мрежа", каза директорът на ТОЛ управлението.

Според него именно това възпрепятства изграждането на т.нар. щадяща пътна инфраструктура, която е стандарт в много европейски държави.

"Пътната мрежа не трябва само да осигурява добра пропускливост, а и безопасна среда - предпазни системи, подходяща крайпътна инфраструктура, дървета, храсти и всички останали елементи, които ограничават последствията при пътнотранспортно произшествие", обясни той.

Асенов смята, че в момента има ясна политическа воля контролът да бъде засилен, събраните средства да се инвестират целево и вложенията в пътната инфраструктура да дават реален резултат.

Той увери, че няма да има проблеми при въвеждането на новите цени на винетките от 1 август

"През последните два дни проведохме необходимите тестове и конфигурирахме системата така, че точно в 00:00 часа на 1 август новите цени да бъдат въведени автоматично. Тестовете преминаха успешно и потребителите могат да бъдат спокойни", каза Асенов.

По думите му промяната ще бъде извършена изцяло автоматично, без човешка намеса.

Той съобщи още, че в периода от 7 септември 2025 г. до 24 юли 2026 г. след въвеждането на контрола на средната скорост са установени 90 338 нарушения.

"За по-малко от година виждаме не само реално установени нарушения, но и успокояване на трафика в контролираните участъци, което всъщност е основната цел на този вид контрол", отбеляза Асенов.

По думите му през летните месеци нарушенията традиционно се увеличават.

"Обичайно засичаме между 200 и 300 нарушения дневно, но само през последните десет дни броят им достигна 9064. Това означава средно около 900 нарушения на ден - сериозен ръст, основно по автомагистралите", каза той.

Според Асенов доброто време и подобреното състояние на част от магистралите карат някои шофьори да изпробват възможностите на автомобилите си.

"Но нека бъдат внимателни, защото контрол има“", предупреди той.

В момента най-много нарушения се регистрират в участъка Харманли - Любимец.

"Отново засичаме средни скорости над 215 км/ч. В един от контролните участъци камера е отчела моментна скорост над 260 км/ч. Това вече са почти скорости като във Формула 1", заяви Асенов. "Не мога да си представя как човек може да управлява автомобил с подобна скорост. Ако възникне дори минимална опасност на пътя, практически няма шанс за адекватна реакция. Дори при нормално престрояване на друг автомобил водачът няма да успее да реагира навреме."