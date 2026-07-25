Оставиха в ареста Асен Симеонов, отвлякъл Наталия, той заяви, че се е грижел за нея

Окръжният съд във Варна остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия.

Пред съда Симеонов обяви, че иска по-лека мярка, за да е навън при своя вуйчо.

Определението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Апелативния съд, съобщават от bTV.

Пастрокът на детето беше задържан на 23 юли, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него работят психолози.

"Грижих се за нея"

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро.

Преди съдебният състав да започне разглеждането на мярката, Симеонов направи кратко изявление пред журналистите в залата. Той заяви, че детето не е било изоставено или застрашено от негова страна през целия период на издирването.

"Грижих се за Наталия през всички тези 24 дни", сподели Асен Симеонов.