Свещеници бранят Русия от украински дронове с... икони

Перм е обект на няколко украински атаки с дронове от края на април

19.05.2026 | 14:15 ч. 45
Свещеници на Руската православна църква отслужиха молебен в Перм и преминаха през града с иконата на Божията майка "Пермская", за да го защитят от украински атаки с дронове, съобщи прокремълският руски таблоид "Комсомолская правда - Перм", позовавайки се на местната епархия.

Молебенът и религиозното шествие се състояха на 12 май "във връзка с напрегнатите обстоятелства в нашия регион", съобщи епархията. Свещениците направиха спирки на ключови точки из града по време на шествието: село Фроли, източния вход на града, параклис на гробището Банная гора близо до Пермската водноелектрическа централа, молитвен кръст на входа на Кировския район и параклиса на Свети Николай Чудотворец в село Верхние Мули.

"Наскоро в нашия град няколко пъти бяха издадени предупреждения за атака с дронове и за да ни спаси от това нещастие, Пермският митрополит отслужи молебен. Защо именно с иконата на Божията майка "Пермская"? Защото тя е почитана на местно ниво, свързана е с нашия регион и почитането ѝ беше възстановено не толкова отдавна", заявиха от епархията.

Последното шествие от този вид се е състояло по време на пандемията от COVID-19. То имаше за цел "да се защитят жителите от болестта", добавиха представители на Руската православна църква.

Украински атаки: Перм е обект на няколко украински атаки с дронове от края на април 

В края на април дронове повредиха нефтопреработвателната рафинерия "Пермнефтеоргсинтез" (дъщерно дружество на "Лукойл") и нефтопомпената станция "Перм".

Пожари в тези съоръжения обвиха центъра на града в дим, като жителите съобщиха за миризма на изгоряло и "маслоден дъжд".

Според Reuters "Пермнефтеоргсинтез" в крайна сметка е прекратил дейността си, въпреки че това не е официално потвърдено. През май един от дроновете се удари в покрива на жилищна сграда в Перм.

