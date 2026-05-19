Свещеници бранят Русия от украински дронове с... икони

Свещеници на Руската православна църква отслужиха молебен в Перм и преминаха през града с иконата на Божията майка "Пермская", за да го защитят от украински атаки с дронове, съобщи прокремълският руски таблоид "Комсомолская правда - Перм", позовавайки се на местната епархия.

Молебенът и религиозното шествие се състояха на 12 май "във връзка с напрегнатите обстоятелства в нашия регион", съобщи епархията. Свещениците направиха спирки на ключови точки из града по време на шествието: село Фроли, източния вход на града, параклис на гробището Банная гора близо до Пермската водноелектрическа централа, молитвен кръст на входа на Кировския район и параклиса на Свети Николай Чудотворец в село Верхние Мули.

💥 Perm deploys 'Ancient Air Defense'! After Ukrainian drone attacks on energy infrastructure, priests from the Perm Metropolis drove through the city with an icon of the Virgin Mary, praying for peace and protection. It's a tradition during wars and crises.

"Наскоро в нашия град няколко пъти бяха издадени предупреждения за атака с дронове и за да ни спаси от това нещастие, Пермският митрополит отслужи молебен. Защо именно с иконата на Божията майка "Пермская"? Защото тя е почитана на местно ниво, свързана е с нашия регион и почитането ѝ беше възстановено не толкова отдавна", заявиха от епархията.

Последното шествие от този вид се е състояло по време на пандемията от COVID-19. То имаше за цел "да се защитят жителите от болестта", добавиха представители на Руската православна църква.

Украински атаки: Перм е обект на няколко украински атаки с дронове от края на април

В края на април дронове повредиха нефтопреработвателната рафинерия "Пермнефтеоргсинтез" (дъщерно дружество на "Лукойл") и нефтопомпената станция "Перм".

Пожари в тези съоръжения обвиха центъра на града в дим, като жителите съобщиха за миризма на изгоряло и "маслоден дъжд".

Според Reuters "Пермнефтеоргсинтез" в крайна сметка е прекратил дейността си, въпреки че това не е официално потвърдено. През май един от дроновете се удари в покрива на жилищна сграда в Перм.