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Един човек загина при стрелба до резиденцията на президента в Мексико

Инцидентът е станал на площад „Санто Доминго“, известен като място за трафик на фалшиви документи

28.07.2026 | 07:21 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Един човек загина, а още двама души бяха ранени в Мексико при престрелка посред бял ден близо до президентската резиденция, което според властите е необичайно събитие за мексиканската столица, предаде Франс прес.

Жертвата е 42-годишен мъж. Секретариатът по сигурността и защитата на гражданите на Мексико определи инцидента като „пряко нападение“.

Двамата ранени са мъже на 39 години, се казва в изявление на ведомството.

Макар въоръженото насилие да е често срещано в граничните със САЩ райони и обикновено се извършва от наркотрафиканти, подобни престрелки стават рядко в столицата на Мексико, където все пак действат обаче и престъпни банди, по-специално „Унион Тепито“ и съперничещата ѝ „Фуерца Анти-Унион“.

Инцидентът е станал на площад „Санто Доминго“, известен като място за трафик на фалшиви документи, съобщи полицията.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум живее недалеч оттам.
(БТА)

 

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