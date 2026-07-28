Скандал в Италия: Малдини подаде оставка

Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на италианския национален отбор по футбол две седмици след назначаването си, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио. Заедно с Малдини си тръгна и неговият съветник Леонардо, предава БТА.

Причината за оставката му е отказа на ръководството на Италианската футболна федерация (FIGC) да назначи за старши треньор на националния отбор беше Андреа Пирло. FIGC отказа да подпише с бившия халф на Милан и Ювентус заради участието му в реклама на руски букмейкър.

Малдини заяви, че провал на сделката с Пирло е в пряк разрез с гаранциите, които е получил – да изгради напълно свободно новия проект на националния отбор.

Очаква се бившият национален защитник и бивш играч на Ювентус Джорджо Киелини да стане новият спортен директор на италианския национален отбор.