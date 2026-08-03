Bangaranga вече с над 50 млн. слушания в Spotify

Хитът на Дара Bangaranga продължава да бележи успехи и премина над 50 милиона слушания в музикалната платформа Spotify.

Популярната музикална платформа брои за едно слушане (стрийм) всеки път, когато някой си пусне песента за повече от 30 секунди.

В началото на месец юли хитът на Дара, с който спечели „Евровизия“, стана и най-слушаната българска песен в платформата, изпреварвайки „Сен Тропе“ на Азис. Поп-фолк песента има 43 436 868 слушания.

Успехът на Bangaranga надхвърля границите на България. След историческата победа на Дара на конкурса „Евровизия“ тази година песента се превърна в глобален феномен, попадна в класациите на редица европейски държави и достигна високи позиции в Spotify. Така изпълнителката се превърна в първия български артист с подобен международен стрийминг успех.

Постиженията на Дара продължиха и след триумфа на „Евровизия“. Тя стана първият български изпълнител, който влиза в класацията на Billboard, а изпълнението ѝ от финала на конкурса надхвърли 20 милиона гледания в YouTube.

Песента Bangaranga привлече вниманието и на световни медии. Победата й беше отразена от Си Ен Ен и Би Би Си, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga“.

В момента Дара е и най-слушаният български артист в Spotify. Тя влезе и в историята като първият български артист, спечелил „Евровизия“.