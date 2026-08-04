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Пореден товарен кораб е ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман

Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия

04.08.2026 | 08:07 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Товарен кораб е бил ударен от „неидентифициран снаряд“ в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от ДПА.

Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб.

В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, а се съобщава, че властите разследват случая.

В същия район ден по-рано беше съобщено за експлозия край танкер.

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Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно.

Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път, ключов за трансторта на петрол, природен газ и товоре, се превърна в централен в конфликта между САЩ и Иран.
(БТА)

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Тагове:

товарен кораб Ормузкият проток войната в Иран
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