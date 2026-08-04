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Стоичков пя на сватбата на дъщерята на Тодор Батков

Младата певица Калина се омъжи за режисьора си

04.08.2026 | 08:47 ч. 15
Снимка Марица

Снимка Марица

Най-голямата легенда на ЦСКА омъжи дъщерята на един от най-успешните президенти в историята на Левски.

"Обичайте се, уважавайте се, ценете се - това е най-важното! С тези думи Христо Стоичков се обърна към младото семейство - певицата Калина Баткова и режисьора Румен Русев на тяхната сватба, пише Марица.

Преди речта към младоженците той изпя песента “Любов поне” заедно с братя Аргирови, които също бяха специални гости на тържеството. Въобще, яко пловдивска връзка.

Младата певица Калина, известна с артистичния си псевдоним K.lina, е дъщеря на адвоката и бивш собственик на "Левски" Тодор Батков. Съпругът ѝ Румен е режисьор на видеоклиповете и монтажа на песните ѝ.

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