Надвисналата ядрена криза в Персийския залив

След обявяването на 22 юли, ядреното споразумение между САЩ и Саудитска Арабия разтревожи експерти по неразпространение на ядрени оръжия. 30-годишната сделка би отворила пътя за американски компании да развиват ядрената инфраструктура на кралството, но би могла също така да позволи на Саудитска Арабия да извършва обогатяване на уран на собствена територия. Въпреки че споразумението все още е в процес на разглеждане от Конгреса, то вече създаде опасения, че ще отслаби „златния стандарт“ на САЩ – строгите изисквания, които Вашингтон поставя към ядрените си партньори – и по този начин ще насърчи други държави от Близкия изток да изискват подобни възможности.

Към неяснотите се добавя и фактът, че ден след обявяването президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че условията на сделката са „изцяло подчинени“ на нормализирането на отношенията на Саудитска Арабия с Израел чрез присъединяване към споразуменията "Абрахам" и настоя, че "няма да има обогатяване". Нито едно от тези условия очевидно не е било включено в първоначалното съобщение. Междувременно, съобщения за поверителни странични писма към сделката повдигнаха допълнителни въпроси. Без да се знае тяхното съдържание, е невъзможно да се оценят истинските последици от споразумението.

Независимо от наличните условия обаче, сделката прави едно нещо абсолютно ясно: централният въпрос вече не е дали Саудитска Арабия ще напредне по ядрения път, а как може да се управлява стремежът ѝ към ядрена енергия, без да се предизвика надпревара в ядреното въоръжаване. Саудитска Арабия вече е в последните етапи на завършване на проектиран от Аржентина изследователски реактор с ниска мощност и според съобщенията е получила оферти от китайската Национална ядрена корпорация, френската EDF, руската „Росатом“ и южнокорейската Корейска електрическа енергийна корпорация за изграждане на две атомни електроцентрали. Въпреки че кралството умишлено е забавило вземането на окончателно решение по тези оферти, докато е преговаряло със Съединените щати, саудитските власти са решени да продължат с ядрената си програма възможно най-скоро.

Това не е задължително да завършва с криза. Вместо да помага на Рияд да превърне обогатяването в национален проект и да му позволява да се справя самостоятелно с ядрената си енергия, администрацията на Тръмп има друг, по-добър вариант: Съединените щати трябва да изградят регионална рамка за обогатяване на уран чрез създаването на регионална банка за ядрено гориво на саудитска земя. Такъв механизъм не само би намалил риска от разпространение, но и би предложил значителни геополитически и икономически предимства както за Съединените щати, така и за региона. Ако Вашингтон не проучи тази алтернатива, може да се окаже, че улеснява появата на множество национални програми за обогатяване в Близкия изток, което ще доведе до регионална ядрена конкуренция, която ще бъде много по-трудна за овладяване, отколкото за предотвратяване, пише Foreign Affairs.

Експертите по неразпространение на ядрени оръжия имат основания да приемат сериозно намеренията на Саудитска Арабия. През 2018 г. саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман предупреди, че ако Иран придобие ядрено оръжие, Саудитска Арабия ще последва примера му. След това, през септември 2025 г., Саудитска Арабия сключи споразумение за взаимна отбрана с Пакистан, притежаващ ядрено оръжие. Въпреки че в това споразумение не се споменават ядрени оръжия, то засили стратегическата неяснота около отношенията между Пакистан и Саудитска Арабия и служи като напомняне, че Рияд има алтернативни възможности за сигурност, в случай че загуби доверие в ядрения чадър на САЩ.

Освен това, Съединените щати сякаш смекчиха позицията си по отношение на ядрената реализация на Саудитска Арабия с течение на времето. В по-ранни години Вашингтон настояваше Саудитска Арабия да се откаже окончателно от обогатяването на уран. При администрацията на Байдън обаче Съединените щати обмисляха изграждането на завод за обогатяване, собственост и управляван от САЩ, на саудитска земя като част от по-широко споразумение за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел. Въпреки че преговорите бяха прекъснати от атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г. и така и не доведоха до окончателно споразумение, администрацията на Тръмп сега изглежда е отишла по-далеч.

Освен че отваря пътя за обогатяване на уран от Саудитска Арабия, споразумението от юли не изисква от Саудитска Арабия да приеме Допълнителния протокол на Международната агенция за атомна енергия, който предоставя на МААЕ разширени правомощия за инспекция и проверка, за да се гарантира, че ядрените материали и дейности остават изключително за мирни цели. Предвид липсата на прозрачност от страна на Саудитска Арабия по ядрените въпроси, изграждането на съоръжение за обогатяване в кралството носи риска то да бъде национализирано или пренасочено за военна употреба по време на криза.

Към момента споразумението с Тръмп се разбира по-добре като рамка, отколкото като окончателно решение.

То оставя нерешен централния въпрос за саудитските изисквания за обогатяване и неразпространение на ядрени оръжия и вече предизвика нова политическа битка във Вашингтон относно бъдещето на политиката на САЩ за неразпространение. В резултат на това е малко вероятно сделката да бъде приложена в сегашния си вид без по-нататъшни преговори или контрол от Конгреса.

За да разберем защо Съединените щати трябва да обмислят различно споразумение със Саудитска Арабия, е изключително важно да се признае, че въпросът за обогатяването остава централен в преговорите. Еволюцията на публичните послания на администрацията на Тръмп илюстрира това. След посещението на принц Мохамед във Вашингтон през ноември 2025 г., министърът на енергетиката Крис Райт настоя, че споразумението „не е за обогатяване“. И все пак рамката от юли 2026 г. изглежда оставя отворена възможността за бъдещ капацитет за обогатяване на Саудитска Арабия. Независимо дали това отразява съществена промяна в политиката или просто противоречиви сигнали, то подчертава липсата на яснота около една от най-важните разпоредби на споразумението.

За Рияд, гражданската ядрена енергия не е просто отговор на бъдещите енергийни нужди или компонент от климатичната политика. Тя е част от това, което той възприема като по-широк спор за суверенитета, статуса и стратегическия баланс. Тези въпроси пряко оформят начина, по който Саудитска Арабия определя готовността си да се ангажира с режима на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО). Централната отличителна черта на саудитския модел е отказът му да се откаже от чувствителните компоненти на ядрения горивен цикъл – преди всичко обогатяването на уран – в полза на мултинационална собственост или контрол. Кралството настоява обогатяването да остане суверенен национален капацитет, а не част от многостранно споразумение за горивен цикъл, контролирано от МААЕ. Следователно саудитската логика се корени в това да запази отворени ядрените си опции и да осигури бъдещата си свобода на действие.

В същото време, паралелните диалози на Рияд с други потенциални ядрени партньори, включително Китай, доведоха до години на безрезултатни преговори, регулаторна неяснота и продължаваща несигурност относно това дали Саудитска Арабия в крайна сметка се стреми към конвенционална гражданска ядрена програма или такава, която запазва суверенния контрол върху пълния цикъл на ядреното гориво. Следователно, искането на Саудитска Арабия за споразумение със САЩ, което признава правото ѝ на обогатяване, не е просто технически въпрос, а израз на по-дълбоко напрежение в отношенията ѝ с Вашингтон – напрежение между зависимостта ѝ от САЩ в областта на сигурността и стремежите ѝ за стратегическа автономия като защита срещу Иран.

Следователно Съединените щати са изправени пред дилема. От една страна, даването на мълчаливо одобрение на саудитските възможности за обогатяване може да предизвика вълна от регионално разпространение, ако други държави поискат същото "право". Обединените арабски емирства, например, биха могли да се считат за необвързани от предишните си ангажименти към Съединените щати. Ако Саудитска Арабия в крайна сметка реши да се стреми към военен ядрен капацитет, разработваният днес граждански ядрен проект би могъл да осигури съкратен път. От друга страна, Вашингтон има силен интерес да предотврати достъпа на Китай до саудитската ядрена област.

Също толкова важен е обаче всеобхватният международен надзор върху всички дейности, свързани с ядрената енергия в Саудитска Арабия. Кралството трябва да бъде убедено да приеме пълния обхват на гаранциите на МААЕ, включително инвазивните инспекции, изисквани от Допълнителния протокол. Нищо от това не е гарантирано в настоящата рамка на споразумението между САЩ и Саудитска Арабия.

Един от начините да се задоволи стремежът на Рияд към ядрена енергия, който избягва повечето от тези рискове, е създаването на регионална банка за ядрено гориво на саудитска земя. Такъв проект би могъл да се ръководи от Съединените щати и ще бъде собственост и управляван от МААЕ. Той ще бъде предназначен да обслужва всички държави от Близкия изток, които са страни по ДНЯО, включително Иран. Вече има успешен пример за такова съоръжение; в Казахстан банка за гориво, контролирана от МААЕ, доставя нискообогатен уран за гражданска употреба.

Регионалната банка за гориво предлага много предимства. За Саудитска Арабия, разполагането на банката на нейна територия би могло да ѝ донесе международния престиж, за който копнее, но в многостранна рамка. Това би ограничило и апетита на държави като Египет, Турция и Обединените арабски емирства за независимо ядрено развитие, като по този начин би намалило опасността от ядрена надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Като изключителен доставчик на обогатен уран, регионалната банка за гориво би наложила де факто ограничения върху техните ядрени програми, но със съществуването си би намалила и потенциалната им опозиция срещу ядрената програма на Саудитска Арабия.

Същевременно подобна рамка би задълбочила американския надзор върху саудитските ядрени дейности и би помогнала за блокиране на потенциално китайско проникване в сектора. Собствеността и надзорът на МААЕ също биха изградили международно доверие в мирния характер на програмата. А значителното участие на САЩ в изграждането и експлоатацията на съоръжението би предоставило на Вашингтон трайна информация за саудитските ядрени дейности, което би затруднило заблудата.

Създаването на регионална банка за гориво не би намалило заплахата от самия Иран, нито би премахнало стимулите на Саудитска Арабия да се предпазва, ако Иран евентуално се сдобие с ядрени оръжия. Но би улеснило Саудитска Арабия да задоволи своите граждански ядрени нужди, без да развива вътрешен капацитет за обогатяване, като по този начин би направило всяка бъдеща регионална ядрена конкуренция по-малко вероятна. В същото време, гарантираният достъп до ядрено гориво под надзора на МААЕ би намалил основанието Саудитска Арабия – и други държави в региона – да се стремят към вътрешни капацитети за обогатяване в отговор на напредващата ядрена програма на Иран. В дългосрочен план тази рамка би могла в крайна сметка да осигури дипломатически модел за справяне със собствената ядрена програма на Иран, предлагайки гарантиран достъп до реакторно гориво под международна егида.

Подобен проект не е без рискове. Той би могъл да насърчи държави, които иначе биха се въздържали от ядрено развитие, да преразгледат решението си. Въпреки това недостатъците са относително ограничени в сравнение с опасностите, които представлява Саудитска Арабия, експлоатираща напълно автономен цикъл на ядрено гориво, включително национално контролирано съоръжение за обогатяване. Освен това, нестабилният регионален контекст подчертава необходимостта от иновативно управление на риска. Близкият изток вече преживява ядрена конкуренция с ниска интензивност, поне в гражданското ѝ измерение, и предизвикателството пред политиците е как да забавят и управляват тази тенденция. Истинският избор не е между обогатяване и липса на обогатяване, а между национална програма за обогатяване, предразположена към разпространение на ядрено оръжие, и многостранно споразумение за горивен цикъл, контролирано от МААЕ, което минимизира регионалните стимули за надпревара във въоръжаването.

Днес въпросът вече не е дали на Саудитска Арабия евентуално ще бъде разрешено да обогатява уран, а при какви условия, под чий контрол и с какви последици за глобалния режим на неразпространение. Към момента изглежда малко вероятно юлската рамка да оцелее в сегашния си вид. Конгресът, например, би могъл да настоява за по-строги условия за неразпространение, като например изрична забрана за обогатяване; приемането на Допълнителния протокол на МААЕ; или по-строги предпазни мерки. Саудитска Арабия би могла да отхвърли тези допълнителни условия, особено ако те ограничат суверенния ѝ контрол върху горивния цикъл.

Заявеното от Тръмп изискване Саудитска Арабия също да нормализира отношенията си с Израел само по себе си може да провали споразумението. Както в Израел, така и в Съединените щати няма голям интерес да се предоставят на Саудитска Арабия чувствителни ядрени възможности без голям стратегически резултат. Но Рияд може да продължи да настоява, че трябва да се постигне значителен напредък по палестинския въпрос, преди да може да се случи каквато и да е нормализация. Какъвто и да е резултатът, всяко облекчаване на традиционния американски стандарт трябва да бъде съпроводено от също толкова силни гаранции за неразпространение.

По-добър изход от настоящата ситуация е обогатяването да се преосмисли не като национално право, а като регионална, международно контролирана услуга. Такъв подход би превърнал ядреното обогатяване от концесия в условно възнаграждение. Той би привел в съответствие американските интереси за неразпространение с израелските опасения за сигурността и би дал на Саудитска Арабия ясен стратегически избор: ядрена легитимност и международен статут в замяна на прозрачност, сдържаност и регионална интеграция. Ако Саудитска Арабия приеме регионална банка за гориво вместо суверенен капацитет за обогатяване, това споразумение не е необходимо да бъде обусловено от незабавна нормализация с Израел. Вместо това, то би могло да стане част от по-широк, поетапен регионален процес, в който напредъкът в сътрудничеството в гражданската ядрена област, регионалната сигурност и нормализацията се подсилват взаимно с течение на времето. В по-широката стратегическа картина неразпространението е по-важно от нормализирането.