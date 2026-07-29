Пет месеца по-късно: Истинската цена на войната в Иран

Когато на 28 февруари Доналд Тръмп даде старт на операция "Епична ярост", той предсказа, че тя ще продължи „четири до пет седмици“. Пет месеца по-късно войната в Иран все още бушува, като американските данъкоплатци трябва да поемат все по-нарастващите разходи. Пийт Хегсет, министърът на отбраната на САЩ, призна, че конфликтът вече е струвал на правителството най-малко 37,5 млрд. долара (28 млрд. лири), като предупреди, че Пентагонът е на път да остане без пари, пише The Telegraph.

И все пак, според прогнозите на експертите, истинската цена вероятно ще бъде далеч по-голяма и по-разрушителна за американската икономика, отколкото някой би могъл да предвиди.

"Трябва да разглеждаме цифрата от 37,5 млрд. долара като върха на айсберга", заяви проф. Линда Дж. Билмес от Харвардския университет, една от водещите американски експертки по икономиката на войната. "Повечето членове на Конгреса не вземат тази цифра на сериозно."

Проф. Билмес, която е написала две книги за разходите по войната в Ирак, заяви, че цифрата на Хегсет изцяло изключва средносрочните и дългосрочните разходи по конфликта.

Според анализ на The Telegraph реалните разходи за американската икономика, свързани с войната в Ирак, към 24 юли са достигнали 151,3 млрд. долара.

Ако войната продължи с настоящите темпове, тази цифра ще се покачи до 311,3 млрд. долара до края на годината.

Въздействието вече се отразява върху потребителите. Цените на бензина са с 21,7% по-високи, отколкото биха били без конфликта, докато цените на дизела са с 36,7% по-високи.

Цената на суровия петрол "Брент" скача от крайност в крайност от началото на войната, като често надхвърля 100 долара (75 лири) за барел, преди да се срине обратно до нива от около 60 долара.

Някои оценки са дори значително по-високи. Проф. Билмес заяви, че ако се вземат предвид пълните разходи по конфликта, крайната сметка може да достигне 1 трилион долара.

Това финансово бреме създава политически главоболия на Тръмп, който очаква междинните избори през ноември.

Конфликтът се оказа непопулярен в целия политически спектър

и това вероятно ще се прояви, когато американците отидат до урните, за да определят баланса на силите в Конгреса на 3 ноември.

Лорел Рап, директор на програмата за САЩ и Северна Америка в "Чатъм Хаус" и бивш служител на Държавния департамент на САЩ, заяви, че разходите за войната са поставили президента пред "политически опасен момент".

"Много от тези избиратели ще гласуват въз основа на икономически съображения, а икономическите перспективи в момента не са особено розови, при високите цени на горивата и доста високата инфлация. Тези реалности едва ли ще се разрешат от само себе си преди ноември", каза тя.

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Последният нетен рейтинг на одобрение на Тръмп също е -19,5 процента, което е спад от около -11 процента преди началото на войната.

Финансовата тежест е съпътствана от нарастващи човешки загуби.

Осемнадесет американски военнослужещи са загинали в конфликта, въпреки че Пентагонът официално отчита само 14 жертви, тъй като изключва четирима войници, загинали след обявеното през април примирие.

Администрацията на Тръмп е обект на повтарящи се критики относно прозрачността на докладването си за човешките жертви на войната.

Освен финансовите и човешките жертви съществува и друга цена, която е по-трудно да се изчисли: глобалната позиция на Америка.

Анализаторите твърдят, че всеки допълнителен долар и всеки военен ресурс, насочен към Близкия изток, намалява способността на Вашингтон да възпира съперници на други места, по-специално Китай и Русия.

Историята показва, че крайната сметка е малко вероятно да съответства на днешните оценки.

Войната в Афганистан продължи 19 години и 10 месеца и струваше около 2,26 трилиона долара. Ако се разпредели равномерно, първите пет месеца биха стрували приблизително 47 милиарда долара – значително по-малко от настоящите прогнозни разходи за конфликта с Иран за същия период.

Проф. Билмес отбеляза също, че през 2001 г. бюджетът на САЩ е бил с излишък и Вашингтон е изразходвал около 8 процента от общия бюджет за изплащане на лихви по държавния дълг.

Днес дългът на САЩ е достигнал 100% от БВП, разходите по заемите са по-високи, а страната изразходва 15% от бюджета си за плащане на лихви.

Пет месеца след началото на конфликта, за който Тръмп предсказа, че ще продължи седмици, сумата от 37,5 млрд. долара, посочена от Пентагона, може да се окаже само първата глава от общата сметка на Америка.