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Внимавайте в Бургас: Над 1500 са глобите за тротинетки и АТВ до момента

Проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година

26.07.2026 | 16:55 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Над 1500 са глобите от началото на годината в област Бургас до момента за управление на тротинетки на места, където е ограничено движението им, каза началникът на „Пътна полиция“ в Бургас главен инспектор Пламен Николов.

За разлика - през миналата година за същия период броят е бил около 600. Той отчете още, че броят на шофьорите, които си позволяват да карат след употреба на алкохол и наркотици, намалява.

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"Подготвил съм една статистика, която не е толкова смущаваща. За алкохол над 1,2 на хиляда (промила) от началото на годината до месец май са регистрирани 68 такива случаи за употреба на алкохол и управление на МПС. Като за 2025 година за същия период са 90. Говоря за тези, които са над 1,2, които са престъпления. Проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили контрола", каза той пред БНР.

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