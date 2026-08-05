Испански медии: Има предполагаеми джихадисти сред пристигналите в Сеута

Испанските служби за сигурност са идентифицирали няколко души, които по-рано са били разследвани за престъпления, свързани с джихадизъм, сред мигрантите, влезли в Сеута по време на масовото пристигане миналата седмица. Това съобщават испанските медии El Español и The Objective, позовавайки се на източници, запознати с разследването.

Министерството на вътрешните работи на Испания, Националната полиция и Гражданската гвардия отказват коментар по темата, съобщава Euronews.

Според информациите служители от Генералния комисариат по въпросите на информацията (CGI) към Националната полиция и Разузнавателното управление (JIGC) към Гражданската гвардия са анализирали записи от системи за наблюдение и са идентифицирали няколко души, които по-рано са били арестувани, осъдени и впоследствие депортирани в Мароко за престъпления, свързани с джихадисткия тероризъм.

Заплаха от четвърта фаза

Миналата седмица експерти по въпросите на тероризма, заявиха, че джихадистката заплаха в Испания е преминала в "четвърта фаза“, характеризираща се с все по-децентрализирана радикализация чрез социалните мрежи, приложенията за съобщения и пропаганда, разпространявана под формата на мемета и кратки видеоклипове, вместо чрез традиционни йерархични организации.

Експертите също така подчертаха тясното сътрудничество в борбата с тероризма между Испания и Мароко – особено по отношение на обмена на разузнавателна информация и наблюдението на радикализирани лица, което според тях е от решаващо значение при проверката на мащабни миграционни потоци.

Подобен случай предизвика полемика през май 2021 г., когато хиляди мигранти влязоха в Сеута през вълнолома "Ел Тарахал“. По това време испанското правителство отхвърли медийните съобщения, според които сред пристигащите са се внедрили джихадистки бойци, като ги определи като "злонамерена измислица“.

Към момента нито испанското правителство, нито правоприлагащите органи на страната са коментирали публично последните информации, публикувани от изданията El Español и The Objective.