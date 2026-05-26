Философията на Дугин: Руснаците не са войнствен народ, живеят мирно в окопите

Руснаците изобщо не са войнствен народ. Нашите момчета в окопите живеят мирен и кротък живот. Но ние се борим цял живот. Отговорното и спокойно отношение към войната е пътят към мира. Това заявава идеологът на Владимир Путин - Александър Дугин в дълго интервю, в което още каза, че интернетът за хората трябва да бъде ограничен и да се позволява само като награда за добро държание.

Сред другите му интересни изказвания са, че Северна Корея е бастион на хуманизма, демокрацията и свободата. Според него това е единствената страна, която е помогнала на Русия във войната. По думите му държавата трябва да вдъхновява терор, а репресиите са механизъм за ротация на елита. Дугин също призна, че изборите "не са нашият път; те са шоу". Според него вота не постига нищо. Разбира се, той бе хвалебствен за Владимир Путин, като заяви, че президентът е енигма, истински свещен владетел, квинтесенцията на историческия път на Русия.

Ето някои от по-интригуващите мнения на Дугин:

Иран има "великолепна" пропаганда, докато Северна Корея има демокрация и свобода

Интервю с Александър Дугин, един от водещите съвременни идеолози на Русия, е записано на мястото на изложба на дизайнерски играчки в Москва, където сред "експонатите" е и добре познатата, но вече остаряла Лабубу. Водещата Ксения Собчак отбеляза, че през уикенда мястото е претъпкано - толкова претъпкано с млади хора. Защо и какво ги привлича тук?

Изложбата е проектирана в стила на "brainrot", отбеляза Дугин. За уточнение, "brainrot" буквално се превежда като "гниене на мозъка" и в интернет този термин се отнася до безсмислено, нискокачествено съдържание.

"Днес стилът brainrot се използва в геополитиката и то доста ефективно. Бях поразен колко много тези отделни персонажи наподобяват естетиката на иранските музикални видеоклипове днес. Там тези играчкоподобни персонажи участват в геополитически, дори фундаментални битки", отбеляза Дугин, навярно имащ предвид LEGO видеата, публикувани от Техеран.

Според него, настоящата пропаганда на Иран е "превъзходно изпълнена": тя предава посланието си на млада аудитория, като същевременно премахва ненужната бруталност.

След това Собчак помоли Дугин да обясни тезата си, че Северна Корея е "остров на свободата" и "крепост на демокрацията".

"КНДР е единствената държава, която се притече на помощ на Русия след началото на Специалната военна операция и всеки, който пролива кръв за вас, по дефиниция не може да бъде лош. Това е един фактор. От друга страна, ако оставим настрана пропагандата, севернокорейското общество превъзхожда съвременната "епщайнска цивилизация" на Запада по въпросите на демокрацията и равенството. Ако се задълбочим в концепцията Чучхе - официалната доктрина на Северна Корея - можем да открием, освен някои елементи на класическия социализъм, много дълбоко вкоренени традиционни корейски възгледи. Да, КНДР не е за демокрация и свобода в западния смисъл, но стойността на тези термини е добре позната на Запад", обясни Дугин. Но въпросът е, че има два вида свобода. В либералното разбиране съществува чисто негативна свобода - "свобода от", "свобода, така че никой никога да не може да ти каже какво да правиш". Вторият тип е конструктивна "свобода за", която има някаква по-голяма цел. "Свободата за", отхвърлена от западните либерали, е обхваната в концепцията за Чучхе. Тя говори за свобода за духа, обществото, творчеството и т.н."

Според философа демокрацията може да бъде пряка или представителна.

"Разбирането на човечеството може да бъде екзистенциално, както в доктрината Чучхе, или отчуждено, както на Запад. Но кое е правилно? Обикновено по подразбиране ние възприемаме западна перспектива и виждаме през западните очи, без да си правим труда да научим как хората на Изток и в други култури разбират същите принципи и думи или какви термини и понятия използват, за да обозначат същите неща в собствените си култури", отбеляза Дугин.

Собчак възрази, че е била в КНДР, където изобщо няма свобода. Хората се страхуват, не те гледат в очите и им е забранено да общуват с чужденци. Севернокорейското, китайското, ислямското и в много отношения православното общества определят темата за свободата по различен начин, отвърна философът. По думите му там човекът не е индивид, а общност, колектив. И когато субектът на свободата не е отделен човек, а общност, концепцията за свобода се променя радикално.

"Ние прилагаме западни критерии към общество, което не може да бъде измерено по западни критерии", каза Дугин, описвайки руската реалност.

Как Чебурашка успя да "разруши" СССР?

Десет минути от интервюто бяха посветени на Чебурашка. Още през януари философът разкритикува героя.

"Понякога е по-добре изобщо да не съществуваш, отколкото да си кой знае как и кой знае какво. Чебурашка е концентрираният израз на слабоумието, с което се боря през целия си живот", написа Дугин в своя Telegram канал. По-късно той заяви, че както Чебурашка, така и Крокодилът Гена са примери за мозъчна гнилост и не са част от руската култура, докато Чебурашка е "разбила" СССР, тъй като създанието е "базирано на древни демони".

Дугин обясни, че историята за Чебурашка напомня за късната съветска епоха, когато анимационните герои са били популярни, но не са представлявали нищо. Вместо да се фокусират върху по-смислени въпроси, хората са пеели празните песни на анимационния филм. Съветската култура е губила всякакъв смисъл, а Чебурашка се е превърнал във "въплъщение на пълната безсмисленост на късния съветски период".

"Какъв звяр е това? Откъде се е появило? Защо играе толкова важна роля в ежедневието на съветския народ? И той (хората от онова време - бел. ред.) се е потапял в сънища, в несъзнаваното, изразявайки някакви комплекси и в резултат на това Съветският съюз се разпадна", обясни Дугин.

Собчак контрира, че за нея "Чебурашка" е историята на един малък човек. По думите й "главните герои са двама неудачници, които не са били приети в пионерските отряди, но са се обединили, за да оцелеят по някакъв начин в реалността".

"Идеята е, че дори и да си различен, имаш право на щастие", заяви тя.

Според Дугин, Чебурашка представлява известен "индивидуалистичен провал" и либерализъм.

"Чебурашка е либерал. Благодарение на него всичко се получи така, както се получи", усмихна се философът.

Той вече сериозно беше подчертал, че анимациите не бива да се подценяват - те "непременно предават определени значения и архетипи". След това Собчак помоли Дугин да посочи най-моралната и правилна анимация за деца. Има прекрасни анимации, базирани на класически руски приказки, отговори философът, но не даде конкретен пример.

"Част от обществото е във война, докато другата част не е. Тази празнина трябва да бъде затворена."

След това Собчак припомни изявлението на Дугин, че Русия или ще се трансформира в "състояние на съвременна война", или ще изчезне, и че войната не е временно състояние, а "начин на живот". Възможно ли е да се изгради наистина щастливо, здраво общество в рамките на такава парадигма?

"В международните отношения суверенът е този, който може сам да обяви война, без да пита никого, и затова винаги трябва да сме готови за война. Национална държава е тази, която трябва да се подготви за война и да има способността не само да се защитава, но и при определени обстоятелства да атакува друга. Мирът е другата страна на войната", казва философът. "Да, изборът на война не е задължителен, но ако една държава е суверенна, тя има такъв избор. В ситуация на западна хегемония и опити за влияние върху целия свят, войната се превръща в съдба и неизбежност. Войната не е временен технически проблем, а определено състояние, което трябва да приемем, признаем и разберем. И това е начин за изграждане на мир."

По думите му Русия е миролюбива държава, но "ние се борим през целия си живот".

"Следователно "отговорният" подход към войната е от съществено значение, заедно с разбирането, че в някои случаи, когато няма други възможности, тя е необходима. Това отношение е пътят към мира", допълни той.

След това Собчак попита дали Русия е трябвало да започне Втората световна война, ако силите ѝ са неравностойни. Дугин отбеляза, че не започнеш война, никога не знаеш дали ще спечелиш и това е нейната "специална метафизика". Философът също така призна, че в настоящия конфликт Русия "е надценила силите си" и моментът е бил лош. Според него е имало прозорец от възможности Русия да постигне целите си на много по-ниска цена през 2014 г.

"Но сега подчинителното наклонение е неприемливо и Русия трябва трезво да оцени какво трябва да се направи, за да постигне целите си. Но сякаш не разбираме напълно ситуацията, в която се намираме", каза философът. "Част от обществото е във война, докато другата не е. Някои живеят в мирна Русия, докато други живеят в Русия под обстрел, където деца биват убивани, снаряди експлодират и ракети летят. Мисля, че тази празнина трябва да бъде затворена", заяви Дугин.

"Красива Русия на бъдещето" според Дугин

Част от руското общество "просто не се нуждае от война"; те искат да живеят мирно, да печелят прехраната си и децата им да растат здрави, отбеляза Собчак. Тя предложи на Дугин да нарисува картина на "красива Русия на бъдещето", за да промени мисленето на хората и да обясни защо трябва да се бият.

"Прехвърлянето на съществуващ цивилизационен модел е много по-лесно от създаването на нов", отбеляза Дугин в отговор. "Защо много млади хора (добре де, не много, но някои) в Русия, добри момчета и момичета, приемат исляма? Защото виждат някаква дисциплина, модел; дава им се кратка версия на това какво представлява ценността, смисълът на живота. Но ние не предоставяме това. Либерализмът е още по-упорит, грабващ и кисел, защото се предава отвсякъде и има милиони версии", отбеляза философът.

Западният свят има "маркетингов пакет" и следователно е "добър за продажба". Но философът не е готов да "опакова" метафизичната си визия за бъдеща Русия в "маркетингов пакет".

"Защото, според мен всичко трябва да започне отгоре. Защо говорим за Тръмп и либерали? Защото преди да можем да разчистим земята за строителство, трябва да премахнем боклука, който е тук. Ние не строим тази красива Русия от нулата. Все едно е след ядрена експлозия - нищо не расте тук, всичко е изгоряло", обяснява Дугин.

Според него либералното влияние върху Русия е започнало много преди 90-те години на миналия век, датирайки от времето на Петър Велики.

"Западното общество постепенно е проникнало в руската култура. В продължение на десетилетия, дори векове, то е покварявало, променяло и трансформирало нашите вътрешни значения. Ние сме общински народ, селяни и свободни. Ние сме дълбоко религиозен народ, воден от висша духовна идея, която едновременно много смътно и много силно осъзнаваме", продължи той. "И една от мисиите на Русия е да я поддържа."

И все пак философът все още гравитира към образа на Русия, описан през 20-те години на миналия век от Александър Чаянов в книгата му "Пътуването на брат ми Алексей до земята на селската утопия".

"Първо, това е начин на живот на земята. Тоест, това е огромно изселване от градовете, почти религиозно изселване, подобно на евреите от Египет или завръщането от вавилонския плен. Завръщане на хората на земята", описа Дугин. "Това е селище с обширни територии, цъфтящи градини, където хората се занимават с благороден труд.Там се извисяват великолепни театри и библиотеки, хората преподават древна и съвременна философия, а културата и изкуството процъфтяват. Днешните градове, в тази концепция, са "нео-руини", обекти за екскурзии, където се разказва историята: "Когато хората не знаеха истината, не знаеха, че руснаците могат да живеят само на земята, те живееха в тези тесни кутии и вярваха, че това се нарича живот, но просто вегетираха."

Междувременно в такива селски общности се развиват високите технологии и хората общуват помежду си чрез "затворен селски интернет", отбеляза той.

"Добре, ще запазим интернет такъв, какъвто е: селският руски интернет е затворен, защитен от токсичните посегателства на врага. Може да се остави включен, дори да се включва през лятото", облекчи философът строгата си забрана.

По-рано, на фона на спирането на интернет в Москва, той предложи в своя Telegram канал да се адаптира към сезонните цикли на мечките и пеперудите, като се изключва достъпът до интернет през пролетта и се включва в края на есента.

"По желание мисля, че може да се раздава на порции - например за добро поведение. Тоест, трябва да се научиш как да използваш интернет, трябва да пораснеш до него, трябва да го заслужиш", продължи Дугин.

Той сподели своите наблюдения: след като започнаха да забавят Telegram, хората "започнаха да живеят".

"Ако ни откъснете православието, всичко, което ще остане, е недоразумение"

След като обсъдиха далекоизточната култура, японските архетипи и духовете йокай (общ термин за свръхестествени същества в японската митология и фолклор), Дугин и Собчак плавно преминаха към битката за традиционни ценности.

За разлика от спокойния интериор, Дугин и неговите "идеи за консервативен свят" и "цитати в стил Уваров" за православието, автокрацията и националността (визирайки теорията за официалната националност, формулирана от министъра на народното образование Сергей Уваров през 30-те години на XIX век - бел. ред.) изглеждаха откъснати от друг свят, отбеляза Собчак. На което гостът отвърна: ами полумилитаризираните униформи и "жестоките зъби" на играчките? Освен това самата култура на Древен Изток е изключително войнствена - "абсолютно бойна, самураи".

"И така, лабубу вписват ли се в този дискурс?", попита журналистката.

"Все още не, но със сигурност не могат да бъдат наречени пацифисти, а по-скоро "агресивни същества от другия свят", готови да атакуват хората, отвърна Дугин. "Освен това, на Русия липсва подобен завладяващ образ, който би могъл да бъде противопоставен на китайските чудовища. "

Лабубу е "компактна религия", описа я Собчак. И така, какво е символът на традиционния свят? Как може Старият завет да бъде обяснен в три изречения, така че да може да бъде разбран и приет без архаични разсъждения?

"Първо, лабубу не е религия, а "естетически фрагмент от определен свещен мироглед на Древния Изток", възрази Дугин." Второ, невъзможно е да се "опакова" вярата в "опростена джаджа". Ако православието бъде откъснато от нас, ще останат само недоразумения. Трябва да дойдем с нашия кръст, нашата религия, нашите молитви и да обясним как нашата духовна вертикала е свързана, наред с други неща, с политиката, обществото, морала и други ценности. Православното християнство не се налага, нито отрича други религии, и следователно, свеждането му до прости стандарти с цел привличане на внимание би било погрешно", заключи той.

"Русия на бъдещето ще бъде изградена на принципа на душата"

Според Дугин западното общество се движи към задоволяване на нуждите на "биомеханоида" - бездушно същество, което свежда живота до неговите биосоциални и психофизиологични основи: туризъм, забавления, комфорт и онлайн комуникация.

"Русия на бъдещето ще бъде изградена на принципа на душата", възразява философът. "Защо подчертавам, че едно нещо трябва да бъде забранено, друго премахнато или премахнато? Само за да се освободи място за душата, за да можем да се върнем към човешкото измерение на себе си.

"Собчак възрази: "Не може ли това да стане без забрани?" Например, като се предложи нещо по-привлекателно, така че хората сами да го изберат".

Дугин веднага уточни: забраните са просто метафора. От гледна точка на християнската традиция, забраната "не е нещо негативно, а нещо, което освобождава енергия за по-фундаментални неща". Според философа, когато елиминираме всички разсейващи фактори, най-накрая можем да се съсредоточим върху човешкия елемент.

"Вярно е, че е важно да не изпадаме в крайността на Великия инквизитор на Достоевски (известната притча от "Братя Карамазови" за абсолютен тоталитаризъм в името на любовта към човечеството - бел. ред.). Бог е дал на човека правото да избира между добро и зло, което означава, че никой няма право да го насилва. Но той може да бъде насочен по истинския път и защитен от злото. Много забрани в обществото изпълняват същата функция като аскетизма в духовното пътуване на човек", заключи Дугин.

"Здравейте, Владимир Владимирович! Аз съм вашият "главен философ"

Много западни медии наричат ​​Дугин, един от ключовите идеолози на "Руския свят", "мозъка" или неговия главен философ на руския президент Владимир Путин. Самият той оспорва този статут, въпреки че признава, че коментира събитията, като съпоставя действията на руския лидер със собствената си система от възгледи.

"Путин няма главен философ, въпреки че теоретично би трябвало. Владимир Владимирович говори много внимателно, премерено, така че не можеш да разбереш нищо (може би това е професионален навик). Но той прави нещо, страната се движи напред и навсякъде има поле на мълчание", описа Дугин.

"Срещали ли сте се с Путин на четири очи?", попита директно Собчак. Събеседникът й отказа да отговори, подчертавайки, че "няма значение". Вместо това той с удоволствие размишляваше какво би казал на президента, ако се появи възможност.

"Здравейте, Владимир Владимирович! Аз съм онзи ваш "главен философ", когото сте забравили, загубили", представи се той тържествено.

"Мисля, че той знае за вас", усмихна се Собчак, на което Дугин изрази съмнение. "Кой знае? Владимир Владимирович е загадка. Това е хубаво нещо, между другото. Той е истински, свещен владетел", заяви философът.

"Но той самият ви спомена в един момент", настоя журналистът. "Нека не говорим за това", предложи Дугин. "Просто мисля, че всеки крал Артур трябва да има свой собствен Мерлин. Всеки владетел трябва да има свой собствен философ."

След това разговорът се насочи към книгата на Дугин "Путин срещу Путин: Бившият бъдещ президент", в която философът очертава теория за две страни на президента. Едната е "слънчевият Путин", империалист, който иска да изгради Русия като цивилизационна държава. Другата е "лунният Путин", капиталист, който преговаря със Запада. През 2022 г. Дугин обяви, че "слънчевият Путин" е победил. Но преговорите продължават, Желязната завеса не се спуска и никой не изоставя глобалния пазар, посочи Собчак.

"За нас Путин е квинтесенцията на нашия исторически път", обясни Дугин. "Съществува и "индивидуалният Путин", познат само на най-близките му, и след това историческият Путин, който въплъщава "обект на нашата проекция на стремежи", тоест, вида президент, който руският народ би искал да види. Спорим с него, оплакваме му се, молим го, разчитаме на него, [чудим се] защо не ни идва на помощ? Сякаш познава всеки от нас. Не съм сам; всеки има свой Путин. Аз съм конструирал този Путин в рамките на моя философски модел."

"Но все пак, защо тогава преговори? Защо тогава пазарна икономика?", прекъсна го Собчак. "Кой знае? Това е мистерия. Сърцето на царя е в ръката на Господа (визирайки библейския афоризъм "Сърцето на царя е в ръката на Бога" - бел. ред.)", сви рамене философът.

За ядрената война

"Слънчевият" Дугин преди това се е изказвал против ядрените оръжия, докато "Лунният" Дугин е заявил, че "нямаше причина да не ги използваме", продължи Собчак.

"Всичко това се дължи на влиянието на Сергей Караганов", призна Дугин в отговор.

След като се срещна лично с известния политолог и икономист и обсъди как нищо друго освен радикални мерки не може да спаси света, философът донякъде промени позицията си.

"Честно казано, боря се с това. Наистина не харесвам ядрените оръжия. Освен това мразя атома и вярвам, че атомизмът на Демокрит (древногръцката теория, че целият свят се състои от атоми и празнота - бел. ред.) е бил източникът на извращението на западната мисъл", добави той, изразявайки надежда, че съществува алтернативно, по-хуманно решение. Може би това са новите технологии или може би духовните ресурси на страната. Но фактът, че табуто върху ядрените оръжия беше премахнато след ирано-израелския конфликт през юни 2025 г., е неоспорим. Кутията на Пандора вече е отворена. Това предизвиква у мен най-дълбоко възмущение и враждебност, както и у цялото човечество. В момента то се движи към дехуманизация и бърза да се изгуби, да се отърве от него, като палто в гардероб."