Предложената от властта методика за изчисляване на т.нар. "справедлива стойност" няма да е достатъчна, ако не доведе до реална промяна за потребителите и българските производители. Около това мнение се обединиха председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров и председателят на Съюза на птицевъдите Владимир Гълъбов в предаването "Денят ON AIR“.

Според тях производителите получават твърде малка част от крайната цена на храните, докато високите надценки и вносът ги изтласкват от българския пазар. Двамата обаче предлагат различни решения.

"Справедливата цена е тази, която е справедлива и за първичния производител. Секторът е в отчаяние. От 30 години не е имало такава криза", предупреди Зоров.

Според него само показването на "справедливи цени" няма да реши проблема.

"Дотук всичко е популизъм без краен резултат, а на нас ни трябват спешни решения за запазване на българското производство", обобщи той.

Таван на надценките или повече конкуренция

Зоров смята, че поне временно трябва да бъде въведен таван на търговските надценки.

"Ядем скъпи млечни продукти, а производителят получава по-малко от половината от тази цена. Надценките убиват българските производители", подчерта той, като припомни, че подобни мерки вече са прилагани в Румъния и Гърция и са дали резултат.

Гълъбов е по-скептичен. Според него няма гаранция, че таванът на надценките ще постигне желания ефект, а и трудно може да се определи цена, която да бъде "справедлива" за всички.

"Продавачът винаги ще е недоволен, че цената е ниска, а потребителят – че е висока", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Председателят на Съюза на птицевъдите напомни, че в крайната цена влизат и 20% ДДС, различните производствени разходи, но и че за определянето на "справедлива стойност" трябва да се вземе предвид и качеството на стоките.

Българските храни губят битката на собствения си пазар

Според Гълъбов трайното решение е по-силна конкуренция в търговията на дребно и по-голям интерес на веригите към качествените български продукти.

"Когато има борба да купиш добри български стоки, тогава ще има справедлива цена", изрази увереност той.

По думите му българските храни трябва да бъдат и много по-ясно обозначени и рекламирани в магазините. А проверките на вносните стоки са полезни, но не са достатъчни.

"Хубаво е, че ги правят, но такива проверки имаше и досега. Бавно и сигурно ни изтласкват от българския пазар", заяви Гълъбов.