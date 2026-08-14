Мъж събуди полярна мечка със сирена, глобиха го

Мъж е глобен с 5255 долара за използване на корабна сирена за мъгла, с която е събудил спяща полярна мечка край норвежкия архипелаг Свалбард в Арктика, съобщава CBS news.

Инцидентът е станал по-рано този месец, докато плавателен съд се е движил във фиорд в североизточната част на Свалбард, на около 620 мили от Северния полюс.

"Твърди се, че хората на борда са забелязали полярна мечка, спяща на сушата. След това човек от екипажа е използвал корабната сирена, като е събудил животното, което се е преместило на друго място“, се казва в изявление на губернатора на територията.

Службата на губернатора е наредила на нарупителя да плати солидната глоба. Самоличността и националността на лицето не са оповестени.

Според местните разпоредби "е забранено ненужното обезпокояване, привличане или преследване на полярна мечка“ - вид, обявен за защитен на Свалбард още през 1972 година.

При последното научно преброяване, извършено през 2015 година, в архипелага бяха отчетени около 260 бели мечки.

Популацията им процъфтява

През последните години изменението на климата и топенето на ледовете застрашиха местообитанията на полярните мечки, но през януари учени съобщиха, че мечките на архипелага Свалбард се справят отлично и дори трупат тегло.

Джон Аарс, старши изследовател в Норвежкия полярен институт, ръководи екип, който в продължение на години, между 1992 и 2019 година, внимателно следи теглото и размерите на близо 800 мечки на Свалбард. Учените установяват, че тези полярни гиганти са в добро състояние, способни са да оцеляват и продължават да отглеждат малките си.

От години учените алармират, че свиването на площта на морския лед може да изложи полярните мечки на риск, тъй като те използват леда като платформа за лов на тюлени.

Резултатите от проучването на екипа обаче показват, че мечките се адаптират към по-малките ледени участъци, а това дори може да им помага да ловуват по-ефективно, тъй като плячката им се концентрира на по-малки площи.