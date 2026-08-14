Хакер твърди, че е откраднал данни от Министерството на отбраната на България

Хакерът ByteToBreach, който миналия месец изтри имотния регистър в Румъния, твърди, че е откраднал информация от Министерството на отбраната на България. Блогът Questona съобщава за публикация в даркуеб форум, в който потребител с псевдонима ByteToBreach, твърди, че е получил достъп до мрежа на българските въоръжени сили и предлага откраднатите данни за продажба.
Хакерът казва, че е пробил информационни системи на Военно-географската служба(ВГС) към Министерство на отбраната на България и е успял да изтегли данни от сървъри и бази данни, както и различни файлове.
"Едно бързо нахлуване в много малка мрежа на въоръжените сили на България се оказа златна мина. Въпреки сравнително малкия размер на инфраструктурата, беше събрано добро количество данни от сървъри и бази данни, файлове и информации", пише той.
Към публикацията са приложени снимки, които показват достъп до устройство, свързано с Военно-географската служба към Министерството на отбраната. На една от тях се вижда база данни с имена, ЕГН, потребителски имена и пароли.
Хакерът твърди, че сред данните има информация за висши военнослужещи
Военно-географската служба отговаря за картите, географските данни и топографската информация, използвани от българската армия.
На снимките се виждат и следи от използването на Metasploit.
През последните месеци ByteToBreach се свързва и с атаки срещу латвийската държавна компания Latvijas valsts meži, нигерийската Sterling Bank, платежната платформа Remita, а през юли хакерът пое отговорност и за атаката срещу румънската агенция по кадастъра, която доведе до сериозно прекъсване на работата на имотния регистър.
Към момента няма информация от българските агенции.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.