Стилияна Николова спечели сребърен медал на Световното по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Българката завърши със сбор от 117.600 точки. Тя получи оценки 30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента.

Така Николова за втори пореден път става световна вицешампионка след среброто в Рио 2025. Тя е и европейска вицешампионка от Варна 2026.

Световната титла спечели представителката на домакините Даря Варфоломеев със 119.500 точки.

Бронзовото отличие стана притежание на София Рафаели (Италия) със 117.550 точки.

Стилияна Николова започна участие на финала с бухалки и след отлична игра получи оценка от 29.000 точки, от които 13.000 трудност, 7.800 изпълнение, 8.200 артистичност.

Голямата звезда на домакините Даря Валфоломеев направи грешки на обръч (28.300), както и италианката София Рафаели на топка (28.250).

Във втората ротация на група А Николова игра силно с лента и получи първоначално 28.900 точки (12.500, 8.250, 8.150). Треньорският щаб подаде контестация за трудност с уред и тя беше уважена и оценката повишена на 29.200 (12.800, 8.250, 8.150).

Валфоломеев също имаше висока оценка за изпълнението си с топка - 30.050, както и София Рафаели на бухалки - 30.250.

При третата смяна на уредите Николова беше изключително убедителна на обръч и съдиите й дадоха 30.150 точки (13.500, 8.350, 8.300).

Варфоломеев оглави класирането с 31.500 на бухалки, а Рафаели получи 28.650 на лента.

В последната ротация Николова игра с топка и съдиите й дадоха 29.250 точки (12.700, 8.300, 8.250).

Германката Даря Варфоломеев очаквано триумфира със златото след 29.650 точки на лента. Трета е многобоя се нареди София Рафаели (Италия) с 117.550.

Трите медалистки получават квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

В неделя Стилияна Николова ще спори за медали и на финалите на обръч, бухалки и лента.