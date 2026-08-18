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Голям пожар в Белград, може да има задимяване в пограничните райони у нас

Полицията има готовност да задейства BG-ALERT

18.08.2026 | 14:58 ч. 2
БГНЕС/EPA, архив

БГНЕС/EPA, архив

Голям пожар, възникнал в района на сръбската столица Белград, може да предизвика задимяване в пограничните населени места в района на община Кюстендил, казаха от полицията в Кюстендил. От Областната дирекция на МВР увериха, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, като предупредиха, че въпреки това е възможно жители на граничните населени места да усетят миризма на дим.

От полицията казаха още, че има готовност да бъде изпратено уведомление чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG-ALERT, с цел своевременно информиране на населението, за недопускане на безпокойство. 

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Няма непосредствена опасност за населението. Възможно е единствено в някои райони да се усети задимяване, в зависимост от атмосферните условия, допълниха от полицията пред БТА.

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