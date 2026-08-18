Голям пожар в Белград, може да има задимяване в пограничните райони у нас

Голям пожар, възникнал в района на сръбската столица Белград, може да предизвика задимяване в пограничните населени места в района на община Кюстендил, казаха от полицията в Кюстендил. От Областната дирекция на МВР увериха, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, като предупредиха, че въпреки това е възможно жители на граничните населени места да усетят миризма на дим.

От полицията казаха още, че има готовност да бъде изпратено уведомление чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG-ALERT, с цел своевременно информиране на населението, за недопускане на безпокойство.

Няма непосредствена опасност за населението. Възможно е единствено в някои райони да се усети задимяване, в зависимост от атмосферните условия, допълниха от полицията пред БТА.