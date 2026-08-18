Роботи вместо войници: Американската армия тества „мулета“ за опасни мисии за доставки

В скалистите хребети на пустинята Мохаве американски войници наскоро позволиха на наземен робот да се заеме с логистични мисии, които традиционно се изпълняват от хора. Използваното безпилотно наземно превозно средство (UGV) се нарича NOMAD и е произведено от Hendrick Technical Solutions. Войниците споделиха пред Business Insider, че подобни роботи помагат да се предпазят войските от опасност, но такива системи имат и своите ограничения.

По време на учението Project Convergence Capstone във Форт Ървин, Калифорния, миналия месец, близо 10 000 войници се събраха, за да експериментират с нови технологии, докато се сражаваха в симулирани бойни действия. Макар че по-голямата част от участващите дронове бяха безпилотни летателни апарати, имаше и няколко наземни дрона, които бяха тествани и използвани в и около зоната на сражението, пише BI.

Войниците използваха робота NOMAD предимно за мисии по презареждане, въпреки че той има потенциал за участие и в медицински операции, като например транспортиране на ранени. „Използвали сме го вероятно 12–13 пъти“, заяви пред Business Insider сержант първи клас Алекс Алкантар, „и той е изключително, изключително полезен.“

Алкантар посочи, че NOMAD е намалил риска за войниците, които иначе биха трябвало да изпълняват тези мисии, като пренасяше провизиите напред „с минимално излагане на личния състав“. Системата NOMAD може да се управлява от един човек чрез таблет, който показва изображението от камерата и включва бутони за управление.

По време на учението войниците споделиха, че на NOMAD лесно се натоварват провизии, като подготовката и разгръщането му отнемат не повече от пет минути. Въпреки това те се сблъскаха с някои предизвикателства при работата със системата. Подобно на по-голямата част от системите и технологиите на армията, използвани по време на учението, NOMAD беше засегната от пустинната жега.

"Поради жегата малкият екран на таблета се изключва или започва да дава грешки", каза Алкантар, като добави, че е намерил временно решение, като е сложил таблета в лед за няколко секунди. Други войници споделиха, че са измислили подобни решения, за да поддържат дроновете и устройствата си охладени.

Теренът, по-специално хребетите, разпръснати из пустинята, също повлия на операциите,

като намали обхвата на NOMAD от около 600 метра до около 200 метра. И за разлика от някои безпилотни системи, няма функция „връщане в базата“, което означава, че войниците трябва ръчно да възстановят дрона, ако връзката прекъсне.

За да транспортират NOMAD, войниците натоварваха дрона в ремарке, прикачено към превозно средство. Предоставеното от армията ремарке показваше износване от продължителното използване на робота. По-специално рампите на ремаркето показваха признаци на повреда. Пълна повреда на рампите би могла да попречи на войниците да използват NOMAD, но дори частична повреда може да създаде проблеми, споделиха войниците.

В един случай, според тях, една рампа се счупи и роботът се преобърна на една страна. Войниците успяха да го изправят, без да нанесат щети на системата, но ситуацията ги накара да бъдат по-внимателни при използването му.

Войниците, тестващи дронове и други технологии по време на учението, събираха обратна връзка за работата на системите, която да бъде разгледана от армията и доставчиците. Ръководителите на армията заявиха, че основната цел на обучението е била да се види как технологиите се представят в екстремни условия и след това да се използва обратната връзка за внедряване на подобрения.

Американската армия отдавна разглежда наземните дронове като роботизирани мулета, макар че тези инициативи придобиха нова актуалност с поуките, извлечени от други конфликти. Украйна отбеляза успех в използването на безпилотни наземни превозни средства (UGV) за пренасяне на провизии и боеприпаси до войниците, вместо да разчита на хора.

За американските войници новите технологии коренно променят аспектите на работата им, но също така поставят редица предизвикателства, с които те трябва да се справят в движение, особено при по-тежки метеорологични условия. Целта обаче е експериментите в мирно време в крайна сметка да осигурят достатъчна готовност, в случай че избухне истинска война.