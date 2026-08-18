Въпреки руските заплахи, Обединеното кралство подкрепя Украйна на 100%

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще продължи да оказва пълна и непоколебима подкрепа на Украйна въпреки руските заплахи за "последици“.

Коментарите му последваха предупреждението, отправено в понеделник от руското посолство в Лондон, че Уестминстър "ще си плати“, след като според съобщенията произведени във Великобритания дронове са били използвани при украински удари на руска територия, съобщава Euronews.

Посолството обвини Обединеното кралство, че "съзнателно избира ескалация на кризата в Украйна“ и действа като "съучастник и съизвършител“ в украинските атаки.

В отговор на изявлението на посолството, по време на посещение в Улвърхамптън във вторник, Бърнам заяви: "Това е Обединеното кралство, което прави точно това, което отдавна е заявило, че ще направи, а именно да подкрепя Украйна на 100% в тази незаконна война, водена от Владимир Путин".

"Ние оказваме подкрепа, за да може Украйна да се защитава“, продължи премиерът, като добави, че Обединеното кралство не е приятел само "в хубаво време“ и че ще "бъде до Украйна в момент на нужда“.

През последните месеци Украйна засилва действията си, които нарича "санкции с голям обсег“ срещу Русия, като нанася удари дълбоко в тила по енергийна инфраструктура и логистични обекти в стремежа си да парализира икономиката на Москва и да изтощи военната машина на руския президент Владимир Путин.

През уикенда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в рамките на тази стратегия украинските сили са нанесли удар по петролен обект в Уст-Луга, близо до границата с Естония, както и по руския ракетно-космически център "Прогрес“ – съоръжение, участващо в производството и експлоатацията на ракети-носители и други ракети.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че произвежданите в центъра "Прогрес“ ракети-носители се използват за "извеждане в орбита на руски военни, разузнавателни и комуникационни космически апарати“.