По повод честванията на 250-годишнината на Америка на 4 юли миналия месец над 40 „величествени кораба“ от цял свят посетиха Ню Йорк за Sail250, водени от учебния кораб на Бреговата охрана на САЩ USCGC "Игъл" (WIX-327). Една от страните, които не бяха поканени да участват, беше Русия, която разполага с един такъв кораб: "Паллада" – тримачтов кораб, построен в Гданск, Полша, малко преди разпадането на Съветския съюз.

Въпреки че "Паллада" не акостира в "Голямата ябълка", тя посети Северна Корея, като пристигна във Вонсан миналата седмица и отплава в понеделник, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

"Посещението на "Паллада" във Вонсан беше пълен успех. Всички поставени пред нас цели и задачи бяха напълно изпълнени. Най-важното е, че отбелязахме 81-вата годишнина от освобождението на Корея от японските завоеватели, посетихме паметника на съветските освободители, присъствахме на културни събития в туристическата зона "Калма", посетихме завод за преработка на храни, установихме побратимени отношения с Университета във Вонсан и поддържаме добри връзки с него, както и организирахме спортни събития", заяви капитан Николай Зорченко, командир на кораба, пред руската държавна медия ТАСС.

Въпреки проливния дъжд и гръмотевичните бури, няколкостотин севернокорейци излязоха, за да видят отплаването на кораба. ТАСС описа атмосферата като "истински празнична" за всички участници.

Корабът сега ще се върне в родния си пристанище Владивосток, близо до границата между Русия и Северна Корея, където по-късно този месец ще вземе участие в събитията на Източния икономически форум.

Москва има склонност да омаловажава факта, че високомачтовият кораб "Паллада" е толкова руски, колкото и Йосиф Сталин,

който по етнически произход е грузинец. Както бе отбелязано, корабът е построен в Полша и е кръстен на гръцката богиня Палас (друго име на Атина).

В момента корабът е собственост на "Далрибвуц", известен още като Далекоизточен държавен технически университет по рибарство – образователна институция под юрисдикцията на Федералната агенция по рибарство. Корабът се използва за обучение на руски моряци; агенция ТАСС отбеляза, че от въвеждането му в експлоатация през 1989 г. на борда му са се обучавали над 15 000 кадети от руския военноморски флот.

Името, което звучи по гръцки, е и почит към 52-оръдейната ветроходна фрегата на бившия Руски имперски флот, която беше спусната на вода през 1832 г. и послужи за дипломатическата експедиция на вицеадмирал Евфимий Путятин в Далечния Изток през 1852–1854 г. Първият "Паллада" отплава за Обединеното кралство, Южна Африка, Ява, Сингапур, Хонконг и Шанхай, преди да пристигне в Нагасаки, Япония, през август 1853 г., за да настоява за търговски договор с Русия. Той пристигна в Япония малко след прочутото пътуване на комодор Матю Пери, който отвори Япония за Съединените щати.

Руският писател Иван Гончаров, който участва в военно-дипломатическата морска експедиция към Далечния Изток, написа прочут пътепис от 1858 г. за това пътуване. За съжаление, самият кораб е потопен по време на Кримската война, след като се установи, че конструкцията му е изгнила.

"Паллада" е изминала повече от 900 000 морски мили и държи официален рекорд за скорост от 18,7 възела в състезание от клас А, като Москва твърди, че е достигнал дори 18,8 възела. Въпреки че не е въоръжен и е по-малък от своя предшественик, Русия продължава да определя съвременния кораб като фрегата.

В продължение на много години ветроходният кораб извършваше визити на добра воля из Тихия океан. След непровокираната руска инвазия в Украйна в началото на 2022 г. обаче по-голямата част от света загуби доверие в руската "добра воля" – с изключение, поне, на Северна Корея.